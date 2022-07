Chứng khoán hôm nay (28/7): Tâm lý cởi mở, tiền vào “cuồn cuộn”, VN-Index vượt mốc 1.200 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/7) có một phiên tăng điểm hoàn toàn dứt khoát. Tâm lý nhà đầu tư đã cởi mở hơn hẳn, giúp dòng tiền đổ mạnh vào thị trường hỗ trợ VN-Index bật tăng hơn 17 điểm và đóng cửa trên mốc 1.200 điểm. Không chỉ khối nội, khối ngoại cũng hào hứng hơn và gia tăng mua ròng.

VN-Index tăng dứt khoát, đóng cửa trên mốc 1.200 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm một phiên tăng, nhưng phiên hôm nay hứng khởi hơn nhiều. Tâm lý cởi mở, dòng tiền vào trở lại, cộng với quán tính tăng của phiên trước đã giúp VN-Index có một phiên tăng khá mạnh và dứt khoát.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +17,08 điểm (+1,43%) lên 1.208,12 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua, khi trên toàn sàn HOSE số mã xanh chiếm ưu thế hoàn toàn, khi có 378 mã tăng, trong khi chỉ có 90 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Trong khi đó, chỉ số VN30 cũng tăng tốt +16,71 điểm (+1,37%) đạt 1.236,14 điểm. Ở rổ VN30 có 26 mã tăng, 3 mã giảm và 1 mã giữ tham chiếu. Nhóm midcap và smallcap tăng lần lượt +1,53% và +1,57%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: BID (+2,67%), VRE (+6,84%), BCM (+4,96%), GVR (+3,68%), SAB (+3,16%),… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: BVH (-1,05%), DBC (-6,82%), FPT (-0,35%), HAG (-2,65%), FRT (-1,92%),…

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số cũng duy trì sắc xanh nhưng mức tăng khiêm tốn hơn. Theo đó, HNX-Index tăng +5,32 điểm (+1,87%) lên 289,64 điểm. Toàn sàn HNX có 167 mã tăng, 47 mã giảm và 44 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,6 điểm (+0,68%) lên 89,47 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay tăng mạnh, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 16.431 tỷ đồng, tăng 76% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 75% lên 13.965 tỷ đồng, so với mức 7.988 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân gần 10.600 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng sàn HOSE có 621 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 481 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch vẫn tích cực khi mua vào 46 triệu cổ phiếu, trị giá 1.464 tỷ đồng, trong khi bán ra 28 triệu cổ phiếu, trị giá 787 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 17,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng 677 tỷ đồng.

Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 680 tỷ đồng, tăng 11% so với phiên trước, tương ứng khối lượng 18 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng 4,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 262.400 cổ phiếu. Còn trên sàn UPCoM khối ngoại bán ròng trở lại 13 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 357.353 cổ phiếu.

Tâm lý cởi mở hơn khi FED tăng lãi suất

Các thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng tích cực sau công bố chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về lãi suất. Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm khi các nhà đầu tư nhận thấy những dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng lãi suất của Mỹ có thể sẽ chậm lại. Các nhà đầu tư cũng chuyển trọng tâm sang số liệu GDP của Hoa Kỳ trong quý II sẽ được công bố vào cuối ngày để xem liệu suy thoái kỹ thuật có xảy ra hay không.

Tâm lý thị trường rõ ràng có sự cải thiện rõ rệt trong phiên hôm nay khi điểm số tăng thuyết phục và nhất là việc tiền quay lại. Mặc dù chưa nói được điều gì chỉ sau một phiên, tuy nhiên thị trường có kỳ vọng sẽ có thêm những phiên tăng.

Tâm lý nhà đầu tư cởi mở hơn giúp dòng tiền vào thị trưởng cải thiện. Ảnh: Minh họa.

Phố Wall khởi sắc sau khi FED thông báo nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm như kỳ vọng để đối phó với lạm phát. Tuy nhiên, ông Powell cho biết trong cuộc họp báo rằng FED có thể nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm một lần nữa vào tháng 9, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Theo các chuyên gia của MBS, nhịp hồi phục của thị trường đã xảy ra ở kịch bản thuận lợi, qua đó chỉ số VN-Index đã tận dụng được cơ hội để vượt mốc cản tâm lí ở 1.200 điểm một cách thuyết phục.

Thanh khoản thị trường thậm chí còn ở mức cao nhất trong vòng một tháng. Sự luân chuyển của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt và ở các trụ là những dấu hiệu cho thấy thị trường mạnh, xu hướng đi lên chậm chắc và mặt bằng cổ phiếu cũng được nâng dần lên. Cho đến thời điểm này yếu tố tác động bên trong và bên ngoài đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Do vậy, nhà đầu tư đang có kỳ vọng nhịp phục hồi còn có thể kéo dài, nếu có rung lắc hay điều chỉnh thì đó là cơ hội để cơ cấu danh mục, các nhóm cổ được tăng trưởng tốt sẽ là sự lựa chọn của dòng tiền./.