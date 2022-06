Chứng khoán hôm nay (8/6): VN-Index chính thức vượt mức cản 1.300 điểm, dòng tiền lan tỏa tốt

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/6) có phiên giao dịch tích cực và khá hưng phấn trong phiên chiều khi dòng tiền lan tỏa tốt. Chỉ số VN-Index tăng gần +17 điểm, chính thức đóng cửa trên mốc cản 1.300 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng hẳn về bên mua và dòng tiền đang cho thấy sự tích cực.

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục có thêm 1 phiên tăng khá dứt khoát, nối dài 3 phiên tăng liên tiếp, chính thức đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Tâm lý phiên chiều đã cho thấy sự sảng khoái hơn khi tính ngập ngừng sau 7 phiên liên tiếp có sự thay đổi. Thanh khoản khớp lệnh vẫn duy trì ở mức tốt và động lực từ nhóm ngân hàng là các nhân tố giúp chỉ số VN-Index vượt ngưỡng cản kỹ thuật thành công.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +16,56 điểm (+1,28%) lên 1.307,91 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua, khi toàn sàn HOSE có tới 389 mã tăng, 80 mã giảm và 39 mã đứng giá. Điều này cho thấy tính lan tỏa đã tích cực hơn nhiều so với hai phiên “xanh vỏ, đỏ lòng” liền trước.

Chỉ số VN30 cũng tăng tốt +17,66 điểm (+1,33%) đạt 1.342,03 điểm. Ở rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu tăng, trong khi chỉ có 7 cổ phiếu giảm, 2 cổ phiếu đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng có phiên tăng mạnh lần lượt +2,65% và +2,37%.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: GVR (+6,92%), VPB (+4,43%), MBB (+3,71%), TCB (+2,9%), BID (+2,08%),… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VCB (-2,22%), GAS (-0,85%), HPG (-0,9%), VHC (-5,26%), FPT (-0,52%), …

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính là HNX-Index và UPCoM-Index cùng chung trạng thái tăng, tuy nhiên mức tăng có phần nhẹ nhàng hơn. Chỉ số HNX-Index tăng +6,78 điểm (+2,23%) lên 310,93 điểm. Toàn sàn HNX có 163 mã tăng, 61 mã giảm và 31 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index tăng 1,31 điểm (1,4%) lên 95 điểm, với 234 mã tăng, 75 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 18.565 tỷ đồng, giảm 7,3%, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE giảm 4,75% xuống còn 15.678 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 16.460 tỷ đồng ở phiên hôm qua. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thanh khoản tương đối cao nếu so sánh với bình quân giá trị khớp lệnh của tuần trước (mức thanh khoản bình quân tuần trước là 13.500 tỷ đồng). Về mặt khối lượng, tổng cộng trên HOSE có 543 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 534 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại mua ròng 320,42 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng trên HOSE, khối này mua ròng 270 tỷ đồng. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu như DPM, MSN, GAS, BSR, DCM … Ở chiều ngược lại, HPG, NVL, MWG, E1VFVN30, VIC … là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Chỉ số vượt 1.300 điểm khá thuyết phục tạo kỳ vọng cho các phiên tăng sắp tới. Ảnh: TL

Đánh giá về phiên giao dịch hôm nay, các chuyên gia của MBS cho rằng, thị trường dễ dàng vượt cản tâm lý 1.300 điểm khi dòng tiền lớn đã quay lại trong phiên hôm qua, thanh khoản khớp lệnh bình quân ở 3 phiên vừa qua đạt trên 15.500 tỷ đồng so với mức 13.500 tỷ đồng ở tuần trước.

Bên cạnh đó, điểm nhấn đáng chú ý là việc trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên hôm nay đóng vai trò tín hiệu củng cố chỉ số VN-Index đã vượt cản thành công, đồng thời kéo dòng tiền lớn quay trở lại thị trường.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-index vượt cản thành công với thanh khoản được cải thiện sẽ là tín hiệu dẫn dắt dòng tiền lớn giải ngân. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tạo sự lan tỏa dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu khác như: chứng khoán, bất động sản,… bên cạnh các nhóm cổ phiếu đã hút được dòng tiền trong những phiên gần đây như: sản xuất điện, hóa chất, dầu khí,…

Quan sát diễn biến thị trường phiên hôm nay cho thấy, dòng tiền khá dè dặt mặc dù chỉ số VN-Index đã vượt “điểm nổ” 1.300 điểm. Tuy nhiên, đến phiên chiều, mọi thứ đã khác, VN-Index tăng mạnh hơn và dòng tiền lớn vào lại khiến sắc xanh lan tỏa tốt hơn, xóa tan trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” đầy ngập ngừng 2 phiên đầu tuần. Thị trường có thêm cơ sở để kỳ vọng sẽ có thêm một đợt phục hồi nữa. Mức phục hồi có thể chưa mạnh, vì còn phải chờ dấu hiệu xác nhận chính xác của dòng tiền vào đủ mạnh./.