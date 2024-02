Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng khởi sắc, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai diễn biến tích cực và đóng cửa tăng điểm khá tốt trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 27/2. Các hợp đồng tăng điểm nhờ chỉ số cơ sở cũng tăng tích cực trên thị trường cơ sở. Thanh khoản cải thiện nhờ bên mở vị thế mua gia tăng hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai diễn biến tích cực hơn và đóng cửa trong sắc xanh. Biên độ tăng của các hợp đồng khá đồng đều nhờ chỉ số cơ sở cũng tăng tốt. Cụ thể, các hợp đồng tương lai đóng cửa tăng từ +10,7 điểm đến +13,4 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +14,6 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện trong phiên này nhờ bên mở vị thế mua gia tăng hoạt động. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 180.114 hợp đồng.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2403 đóng cửa tại 1.241 điểm, tăng +10,7 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này vẫn thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch âm nới rộng lên mức -6,91 điểm. Chênh lệch âm cũng là trạng thái của các hợp đồng còn lại so với chỉ số cơ sở.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện trong phiên này nhờ bên mở vị thế mua gia tăng hoạt động. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 180.114 hợp đồng, trong đó, riêng hợp đồng VN30F2403 đạt 179.208 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2403.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2403 vẫn chưa thể vượt qua vùng 1.242 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) duy trì tín hiệu trung tính. Theo SSI Research, khả năng hợp đồng VN30F2403 có thể đảo chiều điều chỉnh và dự kiến dao động ngắn hạn trong phạm vi 1.228 - 1.243 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +14,6 điểm (+1,18%), kết phiên tại 1.247,91 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng trở lại với 336,8 triệu đơn vị. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và chỉ báo xu hướng (ADX) thể hiện tín hiệu suy yếu dần. Qua đó, đà hồi phục của chỉ số sẽ gặp cản ở vùng đỉnh cũ tại 1.255 điểm và có thể điều chỉnh nhẹ./.