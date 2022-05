Chứng khoán phái sinh: Thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh các hợp đồng giảm sâu

Trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động giảm, thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2022 có diễn biến sôi động hơn so với tháng trước. Tổng thanh khoản cả tháng và bình quân phiên đều tăng trên 50% so với tháng trước. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng 4,7% so với tháng trước.