Chứng khoán tuần tới (17 - 21/10): Có thể đáy ngắn hạn đã được xác lập tại mốc VN-Index 1.000 điểm?

(TBTCO) - Dựa trên đánh giá một số yếu tố đang dần cải thiện, chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, thị trường chứng khoán đã xác lập đáy ngắn hạn tại vùng VN-Index 1.000 điểm và đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn hướng tới kháng cự gần nhất là vùng 1.070 - 1.080 điểm và tiếp đến là vùng kháng cự mạnh 1.100 - 1.120 điểm.

Động thái trấn an của cơ quan quản lý giúp thị trường tăng trở lại

Thị trường chứng khoán tuần qua khởi đầu tuần giao dịch với trạng thái đầy lo âu sau những thông tin tiêu cực liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và diễn biến tại SCB. Tuy vậy, nhờ những động thái trấn an thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến lực cầu bắt đáy tại vùng giá thấp tăng mạnh, giúp chỉ số VN-Index giữ được ngưỡng quan trọng 1.000 điểm. Đến phiên ngày thứ 4, thị trường chứng khoán đã có phiên phục hồi rất ấn tượng với chỉ số VN-Index tăng tới 2,8% nhờ động lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đà hồi phục đã tiếp tục lan tỏa sang các nhóm ngành khác, giúp thị trường duy trì đà hồi phục trong 2 phiên cuối tuần.

Điểm tích cực trong tuần vừa qua là khối ngoại đã chuyển từ vị thế từ bán ròng 655 tỷ đồng trong tuần trước sang mua ròng 2.642,5 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Theo số liệu từ VNDIRECT, chốt tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.061,9 điểm (+2,5% so với cuối tuần trước). Trong khi đó, HNX-Index và UPCoM-Index cũng chứng kiến sự phục hồi nhẹ với HNX-Index tăng nhẹ lên mức 227,9 điểm (+0,8% so với cuối tuần trước) và UPCoM-Index ở mức 80,2 điểm (+0,2% so với cuối tuần trước).

Thanh khoản của cả thị trường vẫn ở mức thấp do dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư còn dè dặt. Thanh khoản bình quân của 3 sàn ở mức 13.986 tỷ đồng/phiên, tăng 1,1% so với tuần trước. Tuy nhiên, điểm tích cực trong tuần vừa qua là khối ngoại đã chuyển từ vị thế từ bán ròng 655 tỷ đồng trong tuần trước sang mua ròng 2.642,5 tỷ đồng trên sàn HOSE. Tâm lý tích cực lan tỏa, khối ngoại cũng gia tăng vị thế mua ròng trên sàn HNX-Index với giá trị 206 tỷ đồng (+469,1% so với tuần trước) và giảm bán ròng xuống còn 86 tỷ đồng (-47,7% so với tuần trước) trên sàn UPCoM-Index.

Thị trường những phiên vừa qua đã chứng kiến sự hồi phục diễn ra trên hầu hết các ngành. Trong đó nhóm cổ phiếu thép nổi bật nhất tuần qua với hầu hết cổ phiếu trong ngành tăng giá mạnh như HPG (+10,5%), NKG (+14.9%), HSG (+19,9%). Nhóm ngân hàng cũng có đóng góc lớn cho đà hồi phục của thị trường với nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh BID (+13,0%), CTG (+13,8%), ACB (+11,8%), MBB (+5,0%) và VPB (+5,2%).

Tuy vậy, một số ít cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, phải kể đến như TCB (-5,7%), TPB (-7,8%). “Chúng tôi thấy rằng, nhóm ngân hàng này có tỷ lệ dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ở mức cao, do đó những diễn biến tiêu cực gần đây liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp đã có tác động tiêu cực tới một số cổ phiếu ngân hàng. Tương tự, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng chứng kiến sự phân hóa tương tự với VHM (-3,5%), NVL (-3,8%) và PDR (-1,1%) điều chỉnh, trong khi NLG, KDH và HDG đều hồi phục lần lượt là +7,9%, +6,0%, +8,6%” - chuyên gia của VNDIRECT.

Thị trường phục hồi sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, “test cầu”

Về nhận định thị trường chứng khoán hiện nay, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT đánh giá, tâm lý của nhà đầu tư đã phần nào ổn định trở lại sau những động thái trấn an thị trường của cơ quan quản lý, cũng như những biện pháp ổn định hệ thống của Ngân hàng Nhà nước vừa qua. Bên cạnh đó, mặc dù lạm phát Mỹ tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo, tuy nhiên phản ứng của thị trường chứng khoán toàn cầu lại tương đối tích cực, qua đó góp phần gỡ bỏ nút thắt tâm lý đối với các nhà đầu tư trong nước.

Sự chú ý của thị trường tuần mới sẽ phần nào dịch chuyển sang thông tin liên quan tới kết quả kinh doanh quý III/2022.

Chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, trong giai đoạn phục hồi của thị trường sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, “test cầu”, do vậy nhà đầu tư không nên quá vội vã mua vào cổ phiếu trong những phiên tăng điểm mạnh.

Về thị trường chứng khoán tuần tới, ông Đinh Quang Hinh cho rằng, sự chú ý của thị trường sẽ phần nào dịch chuyển sang thông tin liên quan tới kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2022 của các doanh nghiệp niêm yết. VNDIRECT dự báo, bức tranh KQKD quý III/2022 sẽ tương đối tích cực nhờ so sánh với mức nền thấp của cùng kỳ, cũng như xu hướng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong quý III năm nay. Các ngành dự kiến ghi nhận KQKD tăng trưởng cao trong quý III/2022 bao gồm du lịch và giải trí, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp, ngân hàng.

“Dựa trên đánh giá một số yếu tố thị trường đang dần cải thiện, chúng tôi cho rằng, thị trường đã xác lập đáy ngắn hạn tại vùng 1.000 điểm của VN-Index và đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn hướng tới kháng cự gần nhất là vùng 1.070 - 1.080 điểm và tiếp đến là vùng kháng cự mạnh 1.100 - 1.120 điểm" - chuyên gia này nói.

Chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, trong giai đoạn phục hồi của thị trường sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, “test cầu”, do vậy nhà đầu tư không nên quá vội vã mua vào cổ phiếu trong những phiên tăng điểm mạnh. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể chờ những phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu thế lớn là giảm điểm, thì việc duy trì sự thận trọng và tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải là hết sức cần thiết. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục không quá 70% và nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính (margin). Trong đó, nhà đầu tư nên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho danh mục dài hạn và duy trì tỷ trọng thấp đối với những danh mục trading ngắn hạn, ưu tiên những cổ phiếu cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh trong 2 quý cuối năm 2022 tích cực và đã về vùng định giá thấp trong lịch sử./.