Chung tay, góp sức xây những cây cầu cho người dân vùng sâu

(TBTCO) - Mới đây, Câu lạc bộ Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) đã tổ chức giải golf từ thiện tại sân Golf Tân Sơn Nhất, với sự tham gia thi đấu 130 golfers, các doanh nhân và thông qua đó kêu gọi, vận động cộng đồng doanh nhân quan tâm và chung tay trong hoạt động xây cầu từ thiện cho các công trình tại vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, giải quy tụ 130 golfers là các hội viên HREC, các doanh nhân và khách mời đặc biệt, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ dựa trên Handicap chính thức.

Giải golf từ thiện đã quy tụ 130 golfers (Ảnh nguồn Lạc nguyên)

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải Best Net Giải Nhất, Nhì, Ba tại mỗi bảng đấu, 1 Giải Longest Driver, 1 Giải Nearest To The Pin, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn đối với các nhà tài trợ và doanh nghiệp.

Hưởng ứng lời kêu gọi và vận động của HREC, các hội viên, doanh nhân khách mời đã đóng góp cho Quỹ xây cầu từ thiện, với tổng số tiền 2.000.000.000 đồng.

HREC cho biết, toàn bộ số tiền vận động được trong chương trình sẽ được sử dụng để xây cầu từ thiện, việc xây cầu được đảm bảo tính minh bạch trong việc lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế, thi công và giám sát.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch câu lạc bộ Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Thành Công (TCC) chia sẻ, giải golf từ thiện là cầu nối gắn kết những doanh nhân doanh, tổ chức, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi giới và kinh doanh bất động sản, giúp tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để các doanh nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với những hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn trên khắp cả nước.

"Trong chặng đường 6 năm hình thành và phát triển, HREC tự hào đã kết nối giao thương liên kết hợp tác với phương châm “Kết nối đầu tư” mang lại giá trị thiết thực giữa các hội viên và đối tác, với tổng giao dịch ghi nhận được đến nay lên đến 200.000.000.000.000 đồng (200 ngàn tỷ đồng). Bên cạnh đó, chương trình từ thiện xây dựng 100 cây cầu dân sinh do HREC và các nhà hảo tâm tài trợ đã hoàn thiện vào cuối năm 2023. Những năm qua cùng với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, niềm vui và ước mơ kết nối đôi bờ đã trở thành hiện thực", ông Bảo nói.

HREC đã và đang xây dựng nhiều dự án cầu nông thôn, dân sinh cho người dân vùng sâu từ nguồn quỹ từ thiện của câu lạc bộ. (Ảnh nguồn Nguyễn Lạc)

Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết, với phương châm “Phát triển kinh doanh luôn gắn liền với sự phát triển chung của cộng đồng”, thời gian qua, Ngân hàng TMCP Nam đã tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm cùng chung tay đóng góp vì cộng đồng.

“Nam Á Bank xác định đây sứ mệnh và muốn lan toả giá trị nhân văn, giá trị tích cực thông qua các hoạt động gắn kết cộng đồng. Cụ thể như chương trình hiến máu nhân đạo Ngày hội Đỏ, chương trình tết yêu thương, các hoạt động hướng về Hoàng Sa, Trường Sa; hay mới đây nhất là chương trình Lễ hội sông nước của TP. Hồ Chí Minh… Hiện chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình xây dựng cầu dân sinh cho người dân miền Tây” - ông Hải chia sẻ./.