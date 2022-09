(TBTCO) - Thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế phát động, cục thuế các địa phương đồng loạt vào cuộc tuyên truyền, hướng dẫn nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ. Theo Tổng cục Thuế, đây là chủ trương tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng; đồng thời khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Khuyến khích người dân tham gia rộng rãi

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1391/QĐ-TCT về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó quy định nội dung các bước công việc, trách nhiệm của công chức thuế về quản lý và sử dụng thông tin HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế tại cơ quan thuế các cấp.

Nhà hàng Phương Nam trên phố Mai Hắc Đế, Hà Nội sử dụng hệ thống máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế), máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo HĐĐT có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,... và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Để triển khai mở rộng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc, ngày 29/8/2022, Tổng cục Thuế có công văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai chương trình. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương đã đồng loạt vào cuộc gửi thư ngỏ đến người nộp thuế (NNT), tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi mua hàng nên lấy hóa đơn để tham gia chương trình dự thưởng “Hóa đơn may mắn” do cơ quan thuế tổ chức.

Định kỳ hàng quý sẽ trao thưởng

Chia sẻ về kế hoạch triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh), cho hay thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn”, cục thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh.

Về lộ trình triển khai, Cục Thuế Hà Tĩnh đã báo cáo UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền. Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã chuẩn bị nhân sự, kế hoạch công tác, rà soát dữ liệu hóa đơn thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn “Hóa đơn may mắn”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thường, từ ngày 26/9 - 5/10, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm thử chức năng và chạy thử ứng dụng phần mềm bấm số lựa chọn ngẫu nhiên số “Hóa đơn may mắn”. Dự kiến ngày 15/10, tổ chức bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” và công bố trúng thưởng và trao thưởng chậm nhất sau khi quay số 30 ngày kể từ ngày công bố trúng thưởng quý II/2022. Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng.

Cần có sự giám sát của bên thứ ba là người tiêu dùng Mục tiêu lớn nhất của hóa đơn điện tử (HĐĐT), là chống gian lận về hóa đơn thuế. Để phát huy hiệu quả của HĐĐT, Tổng cục Thuế xác định cần phải có sự giám sát của bên thứ ba đó chính là người tiêu dùng, đặc biệt là ở khâu bán lẻ và việc ngành Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ là yếu tố góp phần quan trọng để người tiêu dùng thực hiện quyền giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và người bán hàng.

Trên địa bàn Thừa Thiên Huế, đại diện cơ quan thuế địa phương thông tin, đơn vị đã lập kế hoạch triển khai đến NNT và các nhà mạng để thực hiện. Cụ thể, cục thuế đang tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền vận động NNT đăng ký thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thông qua tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp điện thoại, zalo, email, facebook…, phối hợp các nhà mạng tiếp nhận đăng ký, thực hiện và giải đáp các vướng mắc về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cho NNT.

Anh Thắng – quản lý nhà hàng Phương Nam trên phố Mai Hắc Đế, Hà Nội chia sẻ: "Nhà hàng đã sử dụng hệ thống máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế từ nhiều năm nay. Khi khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn, chúng tôi đều lấy thông tin và xuất hóa đơn đầy đủ cho khách, theo đúng quy định của cơ quan thuế. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng cá nhân thường không phải hạch toán chi phí nên không có thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn".

Anh Thắng cho rằng, chương trình “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng, sẽ tạo ra một cơ chế để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, qua đó hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, việc làm này cũng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.