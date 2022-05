Cổ phiếu blue-chips điều chỉnh mạnh, VN-Index có khả năng kiểm định đáy

(TBTCO) - Trên thị trường chứng khoán có câu “tăng trong nghi ngờ” (Climbing the wall of worry) để thể hiện sự ngập ngừng ở chiều đi lên sau khi tạm thời xác lập một đáy ngắn hạn trong xu hướng giảm mạnh. Có nhiều tín hiệu để nhà đầu tư “nghi ngờ”, trong đó nổi bật là thanh khoản sụt giảm thể hiện dòng tiền do dự trước các diễn biến hồi phục chưa chắc chắn.