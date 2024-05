Cổ phiếu tăng 87% từ đầu năm, Pin Ắc quy miền Nam có kết quả kinh doanh khả quan

(TBTCO) - Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (mã ck: PAC) ghi nhận tăng 87% kể từ đầu năm 2024. Tính riêng từ đầu tháng 5, cổ phiếu PAC tăng tới 40%.

Cụ thể, trên sàn chứng khoán tính từ đầu tháng 5 đến nay, cổ phiếu PAC liên tục tăng. Trong đó ghi nhận 4 phiên liên tiếp tăng trần từ ngày 17/5 đến 22/5, tương đương 31%. Sau đó, cổ phiếu PAC tiếp tục tăng lên mức 45.750 đồng/cổ phiếu tại kết phiên ngày 24/5. Thị giá 45.750 đồng/cổ phiếu cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp lên sàn chứng khoán vào cuối năm 2006.

Cổ phiếu PAC liên tục tăng từ đầu năm. Ảnh: CafeF.

Tính từ đầu năm 2024, thị giá cổ phiếu PAC tăng hơn 87%. Bên cạnh đó, thanh khoản cổ phiếu cải thiện đáng kể. Khối lượng khớp lệnh bình quân trong 8 phiên gần nhất đạt hơn 133 nghìn cổ phiếu, gấp gần 3 lần mức bình quân từ đầu năm.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu PAC diến ra trong bối cảnh Mỹ công bố áp thuế hơn 100% lên xe điện Trung Quốc.

Cụ thể, quyết định của Nhà Trắng viện dẫn từ mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép chính phủ trả đũa các hoạt động thương mại được coi là không công bằng hoặc vi phạm các tiêu chuẩn toàn cầu. Qua đó, thuế suất với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng từ mức 27,5% lên 102,5% trong năm nay.

Về tình hình kinh doanh của PAC, tại báo cáo tài chính quý I/2024, PAC ghi nhận doanh thu hơn 939 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Tiết giảm đáng kể các chi phí giúp lãi trước thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng khoảng 28 tỷ đồng, tăng 6% so với quý I/2023.

Năm 2024, PAC đặt mục tiêu doanh thu 3.800 tỷ đồng và lãi trước thuế 160 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 4% so với năm 2023. Kết thúc quý I, PAC thực hiện được khoảng 25% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra./.