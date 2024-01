Công an Thủ đô: Phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế

(TBTCO) - Trong năm 2023, lực lượng Công an Thủ đô đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ, 3.606 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; 4.501 vụ việc...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 3 tập thể, 8 cá nhân của Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đạt Lê

Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023; triển khai công tác Công an năm 2024 do Công an TP Hà Nội tổ chức ngày 2/1/2024.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung-Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới nhưng lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới cách làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Theo đó, năm 2023, Công an TP Hà Nội triển khai toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đã tổ chức triển khai 2 đợt cao điểm chung, 8 đợt cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ, 3.606 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; 4.501 vụ việc, 4.561 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 3.171 vụ, 5.090 đối tượng phạm tội về ma túy...

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường. Trong 60 ngày thực hiện Mệnh lệnh 01 về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, 19.524 lượt cán bộ, thanh niên các cấp, hơn 2.000 thiết bị. Kết quả, Công an TP Hà Nội đã xuất sắc “về đích”, sớm hơn 11 ngày so với cam kết và 41 ngày so với yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an giao. Công an TP Hà Nội đã tổ chức 4.511 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 837 trường hợp với số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong những thành tích chung của TP Hà Nội trong năm 2023 có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô. Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…