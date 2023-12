Hà Nội: Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế

(TBTCO) - Năm 2023, các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp đã được toà án nhân dân hai cấp TP. Hà Nội phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại trung ương và thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) hai cấp TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023.

TAND hai cấp TP. Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đa phần án được giải quyết đảm bảo trong thời hạn pháp luật quy định. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu công tác cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023, TAND hai cấp TP. Hà Nội thụ lý 39.334 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,38%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý tăng 493 vụ việc, số giải quyết tăng 740 vụ việc, số tồn giảm 247 vụ việc.

Các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Toà án áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng. Bản án thể hiện tính nhân văn, sự công bằng của pháp luật, có tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp đã được tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại trung ương và thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình ủng hộ như vụ án "Chuyến bay giải cứu", vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Chánh án TAND hai cấp TP. Hà Nội cho biết, TAND hai cấp thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của TAND tối cao.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong quá trình chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

TAND hai cấp TP. Hà Nội đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dữ luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, các vụ án do Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản, chú trọng công tác thu hồi tài sản cho nhà nước như: các vụ liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (đã thụ lý với 38 bị cáo); vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (đã thụ lý với 15 bị cáo); vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC…