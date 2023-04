Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam

(TBTCO) - Lũy kế hết quý I/2023, tổng thu ngân sách ngành Thuế quản lý ước đạt 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 28/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (đạt trên 28% so với dự toán).