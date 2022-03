COVID-19 tới 6h sáng 6/3: Thế giới ghi nhận trên 1,3 triệu ca, Hàn Quốc có số ca mắc cao nhất

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,3 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 445 triệu ca, trong đó trên 6,01 triệu ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/3/2022.

3 quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (254.326 ca), Đức (144.427 ca) và Việt Nam (131.817 ca).

3 quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (750 ca), Brazil (684 ca) và Indonesia (322 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 80,9 triệu ca mắc COVID-19 và trên 983.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,9 triệu ca mắc và trên 515.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29 triệu ca mắc và trên 651.000 ca tử vong.

Tại châu Á, Hàn Quốc tiếp tục là điểm nóng về dịch bệnh khi số ca mắc mới ở trên mức 250.000 ca/ngày trong ngày thứ hai liên tiếp. Theo thống kê của Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 5/3, nước này đã ghi nhận 254.326 ca mắc mới, tăng 50% so với một tuần trước đó, nâng tổng số ca bệnh lên 4.212.652 ca. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã ghi nhận 216 ca tử vong mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi tại nước này lên 8.796 ca.

Giới chức y tế Hàn Quốc từng dự đoán làn sóng dịch COVID-19 hiện nay tại nước này có thể đạt đỉnh ở mức 350.000 ca mỗi ngày vào khoảng trung tuần tháng 3 trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ việc truy vết, thay vào đó là tập trung giảm các ca chuyển nặng và tử vong. Hàn Quốc cũng áp dụng phương pháp điều trị tại nhà và sử dụng bộ tự xét nghiệm kháng nguyên trong bối cảnh nhân viên y tế đang bị thiếu hụt.

Số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 giảm trên toàn cầu

Theo báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã giảm 16% trong tuần vừa qua, đánh dấu đà giảm kéo dài một tháng trong biểu đồ về số ca mắc COVID-19 toàn cầu.

Báo cáo của WHO cho thấy trong tuần tính đến ngày 1/3, số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan COVID-19 đã giảm 10%, nối tiếp đà giảm được ghi nhận lần đầu tiên tuần trước đó.

Theo WHO, đã có hơn 10 triệu ca mắc mới và khoảng 60.000 ca tử vong trên toàn cầu trong tuần được thống kê. Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất chứng kiến sự gia tăng ca mắc COVID-19 - tăng khoảng 1/3 so với tuần trước đó. Tỉ lệ tử vong do căn bệnh này cũng tăng 22% ở Tây Thái Bình Dương và khoảng 4% ở Trung Đông, trong khi giảm ở các khu vực khác.

WHO đánh giá Omicron vẫn là biến thể phổ biến trên toàn thế giới. Dữ liệu thống kê cho thấy, có tới 99,5% số ca mắc COVID-19 hiện nay do biến thể Omicron gây ra, trong khi chỉ có 0,3% là do nhiễm Delta. Theo WHO, trong tháng trước, thế giới không xuất hiện thêm biến thể nào đáng lo ngại, ngoại trừ những biến thể đã biết gồm Beta, Gamma, Lambda hay Mu. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận rằng nhiều quốc gia vẫn đang chật vật giải quyết các thách thức về giám sát chuỗi lây lan.

Nhiều quốc gia tại châu Âu như Anh, Thụy Điển và Đan Mạch đã nới lỏng hầu hết các biện pháp hạn chế, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 giảm đáng kể và các chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy mạnh. Tại Mỹ, các nhà khoa học ước tính khoảng 73% dân số hiện đã miễn dịch với Omicron và theo đó nước này không cần áp đặt các biện pháp phòng dịch khắt khe nếu xảy ra làn sóng dịch bệnh mới trong tương lai.

Mặc dù vậy, WHO khuyến cáo vẫn còn quá sớm để tuyên bố rằng đại dịch COVID-19 đã kết thúc. Cơ quan này đồng thời cảnh báo nếu có cơ hội lây lan, virus SARS-CoV-2 sẽ còn tiếp tục biến đổi và rất có thể sẽ phát sinh một biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm và gây tử vong cao hơn.

Thái Lan kêu gọi người cao tuổi tiêm phòng trước Tết Songkran

Cục Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Thái Lan đã kêu gọi trên 2 triệu người cao tuổi ở nước này tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước Tết Songkran vì các ca mắc mới có thể tăng cao trong thời gian diễn ra lễ hội té nước này.

Cục Phó Sophon Iamsirithavorn ngày 4/3 cho biết CDC Thái Lan lo ngại rằng 2,17 triệu người cao tuổi ở Thái Lan có nguy cơ bị ảnh hưởng sức khỏe nếu mắc COVID-19 do chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Ông Sophon trích dẫn số liệu thống kê cho thấy việc tiêm liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 cùng một mũi nhắc lại có thể giảm nguy cơ tử vong xuống thấp hơn 41 lần so với người chưa tiêm.

Hiện 83% số người cao tuổi ở Thái Lan, tương đương 10,54 triệu người, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 2 triệu người cao tuổi đến nay vẫn chưa tiêm vaccine.

Theo thống kê của CDC Thái Lan, cứ 100.000 người trong độ tuổi 60-69 ở nước này thì có 521 người mắc COVID-19, trong khi con số này ở những người trên 70 tuổi là 444. Hai nhóm tuổi này cũng có tỷ lệ tử vong cao nhất, lần lượt là 0,62% và 2,86%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ em từ 0-9 tuổi chỉ là 0,01% và ở nhóm tuổi 30-39 là 0,03%. Trong 2 tháng qua, Thái Lan ghi nhận 928 ca tử vong là người cao tuổi, trong đó hầu hết chưa tiêm phòng.

Thái Lan sáng 5/3 báo cáo 22.818 ca mắc mới COVID-19 cùng 52 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay lên 3.004.814 ca, trong đó có 23.176 ca tử vong.

Tết Songkran của Thái Lan diễn ra vào trung tuần tháng 4. Trong hai năm qua, các hoạt động té nước truyền thống vào dịp này ở Thái Lan đã bị đình chỉ để phòng chống dịch COVID-19.

Đức mở cửa dịch vụ cho những người chưa tiêm chủng

Đức đang thực hiện “bước thứ hai” trong lộ trình 3 bước nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế để chống dịch COVID-19, theo đó mở cửa trở lại các dịch vụ nhà hàng, quán bar, cà phê và khách sạn cho cả những người chưa tiêm chủng.

Kể từ ngày 4/3, những người chưa tiêm chủng vẫn có thể đến nhà hàng hoặc những địa điểm, không gian công cộng, nhưng sẽ thực hiện quy tắc 3G (có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2). Các câu lạc bộ đêm và vũ trường cũng được phép mở cửa trở lại với quy tắc 2G+ (đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi và xét nghiệm âm tính).

Ngoài ra, các quy định về số lượng người tập trung cùng lúc tại một địa điểm cũng đang được nới lỏng kể từ ngày 4/3. Theo đó, giới chức y tế sẽ cho phép các địa điểm không gian công cộng trong nhà có thể chứa 60% công suất (với mức tối đa 6.000 người). Trong khi các hoạt động công cộng ngoài trời có thể lên đến 75% công suất (với tối đa 25.000 người). Điều này chủ yếu sẽ áp dụng cho các trận đấu bóng đá và các buổi hòa nhạc. Riêng tại Berlin, ngay cả những người đã tiêm mũi tăng cường cũng phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Kể từ tháng 12/2021, nhằm hạn chế tốc độ lây lan chóng mặt của biến thể Omicron, các ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và nhiều địa điểm công cộng đồng loạt áp đặt các biện pháp cấm những người chưa tiêm chủng được phép đến hay tham gia các hoạt động tại đây. Chỉ những người đã được tiêm phòng hoặc hồi phục sau khi mắc COVID-19 (2G) mới được phép đến những nơi này.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Đức ghi nhận 217.593 ca mắc COVID-19 và 291 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tỷ lệ mắc trong 7 ngày là 1.196,4 ca nhiễm/100.000 người.

Dự kiến, vào ngày 20/3, hầu hết các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Đức sẽ được gỡ bỏ và chỉ duy trì một số biện pháp bảo vệ cơ bản.