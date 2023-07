(TBTCO) - Ngày 27/7, có 185.700 liều vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tặng Việt Nam đã về đến Hà Nội. Cũng trong chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã tiếp nhận 72.300 liều vaccine 5 trong 1, do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tài trợ. Như vậy, tổng số có 258.000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Việt Nam trong thời gian tới.