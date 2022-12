Chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả tích cực Trong năm 2022, cùng với các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, Cục Hải quan Khánh Hòa luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được giao quản lý. Trong đó, đơn vị quan tâm đến tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, trị giá, mức thuế tại khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai báo sai tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp mức thuế thấp... Kết quả, trong năm 2022, đơn vị đã phát hiện, xử lý và ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm về thuế 39 quyết định với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số quyết định xử phạt giảm 36% (61/96 vụ) với tổng số tiền xử phạt tăng 575% (5.298,41/784,43 triệu đồng). Nguyên nhân số tiền xử phạt tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái do các quyết định xử phạt được ban hành trong năm nay chủ yếu là phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan. Đối với công tác chống thất thu, trong năm 2022, đơn vị đã thu hồi và xử lý hơn 1,276 tỷ đồng tiền thuế, trong đó nợ quá hạn trong 90 ngày 325 triệu đồng; nợ quá hạn quá 90 ngày 951 triệu đồng. Đơn vị cũng thực hiện 5 cuộc kiểm tra sau thông quan, truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó bao gồm tiền ấn định thuế, tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính.