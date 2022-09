Cục Thuế Khánh Hòa công khai 580 doanh nghiệp nợ thuế

Để thu triệt để các khoản nợ thuế, Cục Thuế Khánh Hòa lựa chọn các trường hợp nợ lớn, kéo dài, phức tạp để đề nghị cơ quan công an cùng cấp phối hợp, mời làm việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế. Đối với các trường hợp nợ thuế do chi cục thuế quản lý, sau khi phối hợp cơ quan công an cùng cấp vẫn chưa thu hồi được nợ thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với công an tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ; chuyển hồ sơ nợ thuế sang công an tỉnh điều tra doanh nghiệp để nợ thuế.