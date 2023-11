Cục Thuế Long An kiểm soát chặt nguồn thu, sắc thuế giai đoạn nước rút

(TBTCO) - Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh Long An chỉ đạo, trong giai đoạn nước rút, Cục Thuế Long An tiếp tục theo dõi, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Đồng thời xác định các nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kiểm soát chặt chẽ, đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách UBND tỉnh giao.

10 tháng thu ngân sách đạt 91,2% dự toán

Thông tin về tình hình thực hiện thu ngân sách 10 tháng năm 2023 trên địa bàn, đại diện Cục Thuế Long An cho biết, toàn đơn vị thu được 13.564 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán trung ương giao, đạt 86,5% dự toán tỉnh giao, bằng 94,2% so cùng kỳ thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An đánh giá, về tổng thể tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng trên địa bàn đạt khá so với dự toán. Tuy nhiên, vẫn đạt thấp hơn so với cùng kỳ thực hiện, trong đó có một số khoản thu giảm sâu so với cùng kỳ như: thu tiền sử dụng đất bằng 51,5% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ bằng 55% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân bằng 66,4% so với cùng kỳ.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: CT

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến một số khu vực thu có tốc độ giảm thu, đại diện Cục Thuế Long An cho rằng, 10 tháng năm 2023, nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm, nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm dừng sản xuất do thiếu đơn hàng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn khó trong việc tiếp cận vốn tín dụng, khiến thị trường bất động sản chậm phục hồi.

Đáng chú ý, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà đất năm 2023 giảm so với năm 2022, do thay đổi về các chính sách tài chính, tín dụng làm cho thị trường bất động sản trải qua nhiều khó khăn, thách thức nên lượng giao dịch suy giảm.

Ngoài ra, việc triển khai các chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp như: Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng thuê đất trả tiền hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023; chính sách giảm thuế suất thuế GTGT; giảm lệ phí trước bạ; giảm phí, lệ phí..., cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các cơ quan thu trên địa bàn về tình hình thu ngân sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Huỳnh Văn Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan thuế trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng, nhiệm vụ thu ngân sách 2 tháng còn lại của năm 2023 là hết sức khó khăn. Để hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND - UBND tỉnh giao, Cục Thuế Long An cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An báo cáo tiến độ thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: CT

Cùng với đó, Cục Thuế Long An cần bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trong chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu. Theo dõi đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Đối với các địa bàn huyện có kết quả thu ngân sách 10 tháng năm 2023 đạt thấp so với dự toán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá sâu sát các lĩnh vực, khoản thu giảm, nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể. Đồng thời, phối hợp các ngành rà soát khai thác các nguồn thu để bù đắp hụt thu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thu được Tổng cục Thuế, UBND tỉnh giao.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt việc đồng hành cùng người nộp thuế, đồng hành đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế trên tất cả các khâu, chức năng quản lý thu thuế; tuyên truyền, hỗ trợ phổ biến kịp thời các chính sách về miễn, giảm thuế, tiền thuê đất,... tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế gắn với cải cách hiện đại hóa ngành Thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo rà soát lại các nguồn thu liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để tham mưu kịp thời. Đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, sớm hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang cơ quan thuế. Tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc về đất đai để đưa các dự án sớm đi vào triển khai thực hiện, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu; tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế. Triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo, theo từng chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phối hợp với cơ quan thuế thực hiện có hiệu quả về công tác thu thuế, giải quyết các kiến nghị khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu mới.

Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt, rà soát các phương án tháo gỡ vướng mắc pháp lý các dự án bất động sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, giúp tăng nguồn thu cho ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với cục thuế lãnh đạo, chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, huyện thực hiện công tác quản lý thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật./.