(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Tiếp - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi chia sẻ, lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 10.554 tỷ đồng, đạt 95,9% dự toán (Bộ Tài chính giao), tăng 29,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao, cục thuế mới thu đạt 80,8% dự toán, toàn đơn vị đang tổ chức thi đua nước rút 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách.

Doanh nghiệp trọng điểm duy trì sản xuất, tạo nguồn thu ổn định

Báo cáo kết quả công tác thu ngân sách của Cục Thuế Quảng Ngãi cho thấy, lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 10.554 tỷ đồng, đạt 95,9% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 80,8% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, tăng 29,4% (so với cùng kỳ). Trong đó: Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất nộp 5.260 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 55,5% so với cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đạt 5.293 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 65,7% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, tăng 10,9%. Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí thu đạt 4.577 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán, tăng 8,2%.

Ông Nguyễn Văn Tiếp cho rằng, kết quả có được là nhờ một số doanh nghiệp chủ lực đã nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đặc biệt, giá dầu thô năm 2021 cao hơn so với mức dự toán giao, sự chênh lệch về giá này giúp doanh thu của NMLD Dung Quất tăng, qua đó giúp tăng thu ngân sách.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là đơn vị chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nộp ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi ghi nhận, trong kỳ NMLD Dung Quất tiêu thụ 5,39 triệu tấn, bằng 80,5% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 7,6%. Giá bán sản phẩm bình quân tính thuế là 15 triệu/tấn, bằng 141,7% so với dự toán tỉnh giao, bằng 97,8% so với cùng kỳ. Giá mua dầu thô bình quân là 67,4 USD/thùng, bằng 143,7% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 37,3%.

Cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, trong 10 tháng năm 2021, tập thể cán bộ công chức thuế Cục Thuế Quảng Ngãi đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cụ thể, trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, toàn đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 386 doanh nghiệp, đạt 52,3% kế hoạch năm. Đã kết luận xử lý 386 đơn vị; truy thu và phạt 164,2 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước 154,5 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra 9.422 lượt hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tăng 1.560 hồ sơ so với tháng 9/2021. Kết quả đã điều chỉnh tăng thu 5 tỷ đồng.

Rà soát thu kịp thời số thuế hết thời hạn gia hạn vào ngân sách

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cũng được Cục Thuế Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Văn Tiếp chia sẻ, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Việc thực hiện tuyên truyền thông qua kênh zalo, facebook tiếp tục phát huy vai trò đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về thông tin chính sách, yêu cầu hỗ trợ của người nộp thuế, qua đó tạo được sự hài lòng của doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi đánh giá, dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhất là từ tháng 8/2021 đến nay. Dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến các sản phẩm chủ lực như xăng dầu, bia..., bị sụt giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ, đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, ông Nguyễn Văn Tiếp cho hay, cục thuế đang tập trung nguồn lực vừa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vừa chạy đua thu ngân sách chặng nước rút. Một số giải pháp chính, cục thuế tập trung triển khai thực hiện làm việc với các đơn vị có tiền thuế nợ lớn để đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ; đẩy mạnh rà soát người nộp thuế hết thời hạn gia hạn nộp thuế để có biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ nợ thuế theo quy định.

Đối với các khoản thu về đất và thu khác, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến các khu dân cư, các dự án có thu tiền sử dụng đất,... Đồng thời, cục thuế giao các chi cục thuế tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thu đầy đủ các khoản phí lệ phí, thu tại xã, thu khác ngân sách..., đảm bảo hoàn thành dự toán giao cho địa phương.