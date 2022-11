Cục Thuế Thái Bình thu ngân sách đã “về đích” sớm

(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Thái Bình mới đây cho thấy, tổng thu nội địa đã đạt 124,1% dự toán trung ương giao, đạt 106,1% dự toán tỉnh giao, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế và phí đạt 104,7% dự toán của trung ương và của tỉnh giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 2.971 tỷ đồng, đạt 198,0% dự toán Trung ương giao, đạt 109,1% dự toán tỉnh giao, tăng 13,0% so với cùng kỳ.

Ước thu ngân sách nội địa cả năm đạt 12.500 tỷ đồng

Ông Đỗ Hồng Nam - Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình cho biết, phấn đấu ước cả năm 2022, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 12.500 tỷ đồng, đạt 172,9% dự toán trung ương giao, bằng 147,9% dự toán của tỉnh giao, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ thuế và phí ước đạt 7.440 tỷ đồng, đạt 129,8% dự toán của trung ương và tỉnh giao, tăng 8,6% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước đạt 5.060 tỷ đồng, đạt 337,3% dự toán trung ương giao, đạt 185,8% dự toán tỉnh giao, tăng 37,3% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Thái Bình trao thưởng cho cá nhân trúng thưởng "Hóa đơn may mắn". Ảnh: CT

Đánh giá chi tiết về kết quả thu từ thuế, phí và lĩnh vực thu lớn, lãnh đạo Cục Thuế Thái Bình cho hay, thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 2.920 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán trung ương và tỉnh giao, tăng 7,6% so với cùng kỳ (tăng 206 tỷ đồng). Theo đánh giá của ông Đỗ Hồng Nam, mặc dù năm 2022 số thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ước phát sinh 1.825 tỷ đồng (ước giảm 1.400 tỷ đồng so với năm 2021 theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 20/2022UBTVQH15 của Quốc hội), nhưng tổng số thu từ sắc thuế này thực hiện vẫn cao hơn số phát sinh 1.100 tỷ đồng và tăng so với năm 2021 là do đã thu hết phát sinh và thu được nợ cũ 1.100 tỷ đồng từ Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.

"Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất trên địa bàn ước cả năm 2022 đạt 5.060 tỷ đồng, đạt 337,3% dự toán Trung ương giao, đạt 185,8% dự toán tỉnh giao, tăng 37,3% so với năm 2021” - ông Đỗ Hồng Nam cho hay.

Tuy nhiên Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà vẫn nợ thuế bảo vệ môi trường ước đến 31/12/2022 nợ khoảng 370 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 2.100 tỷ đồng, đạt 117,8% dự toán trung ương và tỉnh giao vượt 318 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2021 (tăng 67 tỷ đồng). Nguyên nhân tăng thu là nhờ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này cơ bản đang trên đà phục hồi và tăng trưởng trở lại, đồng thời ngành thuế đã tích cực đôn đốc người nộp thuế khi hết thời gian gia hạn, nộp kịp thời số thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2022.

Các chỉ tiêu thu từ thuế và phí khác cũng đã cơ bản hoàn thành và vượt dự toán giao. Tuy nhiên, riêng thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương ước thực hiện 320 tỷ đạt 81% dự toán (giảm 75 tỷ đồng), bằng 77,2% so với cùng kỳ (giảm 94 tỷ đồng). Nguyên nhân giảm thu do số thu từ Nhà máy Nhiệt điện 1 giảm do giá nguyên liệu đầu vào (than) tăng, thuế GTGT đầu ra giảm (từ 10% xuống 8% theo chính sách), dự kiến giảm 70 tỷ đồng. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 dự kiến năm 2022 chưa có số phát sinh, nhưng dự toán năm 2022 vẫn giao thu 30 tỷ đồng, dẫn đến chỉ tiêu thu này giảm so với dự toán giao.

Bám sát tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để thu các khoản từ đất

Ông Đỗ Hồng Nam cho hay, để phấn đấu tổng thu nội địa đạt 12.500 tỷ đồng (gồm tiền sử dụng đất là 5.060 tỷ đồng, thuế phí là 7.440 tỷ đồng). Theo đó, trong tháng cuối năm cục thuế cần phải thu được 3.527 tỷ đồng (gồm tiền sử dụng đất là 2.090 tỷ đồng, thuế phí là 1.438 tỷ đồng).

Cục Thuế Thái Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục bám sát kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Hội đồng quay thưởng Cục Thuế Thái Bình bấm nút lựa chọn "Hóa đơn may mắn". Ảnh: CT

Đồng thời trên cơ sở các thông tin các dự án đấu giá thành công, cơ quan thuế nhanh chóng kịp thời ban hành thông báo và đôn đốc thu nộp trong năm 2022 để phấn đấu thu tiền sử dụng đất trong tháng cuối năm đạt trên 2.000 tỷ đồng.

42 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” Sau 2 đợt quay thưởng quý II, III năm 2022, Cục Thuế Thái Bình tìm ra 42 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”. Trong đó, giải nhất trị giá 5 triệu đồng; giải nhì trị giá 3 triệu đồng; giải ba trị giá 2 triệu đồng; giải khuyến khích trị giá 500 nghìn đồng.

Đối với các khoản thu từ thuế và phí, cục thuế theo dõi, thu sát số phát sinh theo kê khai của người nộp thuế, phấn đấu giảm tiền thuế nợ, đặc biệt là có giải pháp thu hiệu quả đối với Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, cụ thể trong tháng cuối năm thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để cả năm đơn vị nộp ngân sách từ 3.000 tỷ đồng đến 3.200 tỷ đồng.

Cùng đó, cục thuế bám sát để đôn đôn đốc kịp thời các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn để nộp kịp thời vào NSNN trong năm 2022. Rà soát các khoản tăng thu theo kiến nghị của Kiểm toán từ niên độ năm 2021 trở về trước để tích cực đôn đốc, thu nộp vào NSNN.

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra để hoàn thành toàn diện kế hoạch thanh tra, kiểm tra cả về số lượng và chất lượng, đồng thời đôn đốc kịp thời các khoản xử lý sau thanh tra, kiểm tra vào NSNN.

Phối hợp chặt chẽ với sở/ngành và UBND các huyện thành phố để rà soát, đôn đốc các khoản thuế, phí còn dự địa trên địa bàn; đặc biệt là khoản thu xây dựng cơ bản vãng lai sẽ giải ngân vốn vào 02 tháng cuối năm để thu nộp kịp thời vào NSNN.

Ngoài ra, cục thuế tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch với người nộp thuế, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực, đảm bảo thực hiện tốt công tác hóa đơn điện tử. Từ đó giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng hạn hồ sơ, thủ tục hành chính thuế của người nộp liên quan đề quyền lợi, nghĩa vụ của người nộp thuế; tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương./.