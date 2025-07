Hải quan khu vực V thu ngân sách tăng 2 con số

(TBTCO) - Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đón sóng đầu tư, 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã thông quan hàng hóa đạt gần 100 tỷ USD, thu ngân sách tăng 2 con số.

Hải quan khu vực V hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: HQ

Tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên về tình hình, kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025, ông Phạm Chí Thành - Chi cục trưởng Hải quan khu vực V cho biết, trong nửa đầu năm 2025, đơn vị đã ổn định, sắp xếp hoạt động theo mô hình mới theo Quyết định 966/QĐ-BTC (ngày 5/3/2025) và mới đây là Quyết định 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025) về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 382/QĐ-BTC, đáp ứng hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đảm bảo hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp Theo Quyết định 2019/QĐ-BTC, Chi cục Hải quan khu vực V được bố trí để thích ứng với hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên (sau sáp nhập) và trụ sở chính tại Bắc Ninh. 6 đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu gồm: Hải quan Bắc Ninh, Hải quan Tiên Sơn, Hải quan Yên Phong, Hải quan Bắc Giang, Hải quan Thái Nguyên, Hải quan Bắc Kạn.

Điểm nhấn của đơn vị trong 6 tháng qua là đang triển khai hiệu quả hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, tăng thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh sắp xếp tổ chức theo mô hình mới.

Hải quan khu vực V xây dựng Kế hoạch thúc đẩy đối tác hải quan - doanh nghiệp trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hải quan khu vực V đã tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp do lãnh đạo đơn vị dẫn đầu.

Để đón làn sóng đầu tư mới, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã và đang thực hiện quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp các công ty lớn, góp phần đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Các đoàn công tác của đơn vị đã đến làm việc trực tiếp, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan cho nhiều doanh nghiệp lớn gồm: Công ty

CP Đầu tư quốc tế Thagaco; Công ty TNHH Micro Commercial Components Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất Cooler Master Việt Nam; Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung); Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam.

Điển hình, cơ quan hải quan đã chủ động đến làm việc với Công ty TNHH Sản xuất Cooler Master Việt Nam (có trụ sở tại Khu công nghiệp Gia Bình, Bắc Ninh). Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2023, với quy mô vốn đầu tư 200 triệu USD, chuyên sản xuất các mô-đun và hệ thống làm mát bằng không khí và bằng nước cao cấp. Dự kiến tháng 6/2025, công ty sẽ sản xuất thử nghiệm và đi vào sản xuất giai đoạn 1 trong tháng 7/2025. Giai đoạn 1, sản xuất 15,3 triệu sản phẩm/năm; doanh thu ước đạt hơn 300 triệu USD.

Cuối tháng 5/2025, Hải quan khu vực V và Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam ký kết ghi nhớ hợp tác. Đây là sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ đối tác hải quan - doanh nghiệp, mà còn là một bước đi cụ thể, khẳng định quyết tâm của cơ quan hải quan trong việc đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý hải quan.

Thông quan hàng hóa kim ngạch đạt gần 100 tỷ USD

Tại hội nghị sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 mới đây, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục Hải quan khu vực V trong 6 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt là việc đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau 2 lần sắp xếp (theo Nghị quyết 18-NQ/TW và tổ chức bộ máy theo chính quyền 2 cấp), triển khai đồng bộ các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo hoạt động quản lý hải quan, không để ngắt quãng, không gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn.

Trên thực tế, 6 tháng đầu năm 2025, trong quá trình ổn định tổ chức, với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, Hải quan khu vực V vẫn đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, kịp thời hỗ trợ và thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp.

Kết quả Hải quan khu vực V (Cục Hải quan Bắc Ninh trước đây) đã thực hiện thủ tục thông quan cho 783.847 tờ khai (bằng 112% so với cùng kỳ năm 2024), kim ngạch đạt 99,91 tỷ USD, tăng 18% so với kỳ năm 2024. Đây là kết quả rất quan trọng đóng góp vào kết quả chung của toàn ngành hải quan khi được biết 6 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 432,03 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, số thu ngân sách của đơn vị 6 tháng qua đạt 7.547 tỷ đồng (đạt 55% so với chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2024).

Chia sẻ về mục tiêu 6 tháng còn lại của năm 2025, lãnh đạo Hải quan khu vực V cho biết, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu, phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước để có chỉ đạo điều hành, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu được Bộ Tài chính, Cục Hải quan giao.

Triển khai các chương trình làm việc tại các doanh nghiệp để thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, bám sát vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của những doanh nghiệp có số thu lớn, phân tích đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến số thu ngân sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo nguồn thu.

Đồng thời với đó, đơn vị cũng quan tâm đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu. Theo đó, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hoá, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chống chuyển tải bất hợp pháp, đặc biệt đối với hàng hoá có khả năng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.