(TBTCVN) - Chịu tác động mạnh bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Long An đạt 84,4% dự toán Bộ Tài chính giao. Thực hiện nhiệm vụ thu trong giai đoạn nước rút, Cục Thuế tỉnh Long An tập trung rà soát các nguồn thu còn dư địa để tăng thu; tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế… với quyết tâm hoàn thành dự toán năm 2021.

Dịch bệnh khiến số thu ngân sách sụt giảm mạnh

Ông Nguyễn Văn Thủy – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An đánh giá, khởi động nhiệm vụ thu ngân sách 2 quý đầu năm, đơn vị đã gặt hái được những kết quả khá quan trọng; lần lượt 3 tháng đầu năm thu đạt 40,2% dự toán, tăng 22,3% (so với cùng kỳ); 6 tháng thu đạt 69,3% dự toán, tăng 21,6%. Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Long An được đánh giá là điểm sáng thu ngân sách nhà nước (NSNN) mùa Covid-19.

Doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tuy nhiên, từ cuối tháng 5/2021, dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế (NNT), dẫn đến giảm doanh thu, số nộp NSNN có chiều hướng sụt giảm. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cũng tác động giảm số thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 7/2021, Cục Thuế Long An đã thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho 1.434 DN, tổ chức và 1.747 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tổng số tiền đã gia hạn là trên 552,4 tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Thuế Long An ghi nhận, lũy kế 9 tháng năm 2021, tổng thu nội địa đạt 10.266 tỷ đồng, đạt 84,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 81,6% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 98,2% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, ngoài việc gia hạn nộp thuế cho NNT bị hưởng của dịch bệnh dẫn đến số thu sụt giảm, các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế cũng phải tạm dừng hoặc hoãn lại đã ảnh hưởng đến công tác chống thất thu thuế. Việc thu hồi nợ thuế cũng gặp khó khăn, do DN phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng để phòng chống dịch bệnh, điều này khiến nhiều DN không có nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ thuế.

Tập trung vào nguồn thu còn dư địa để tăng thu

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An cho biết, ngày 14/10, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Hội nghị đánh giá, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát trong điều kiện “bình thường mới”. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đang được phục hồi tích cực và bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch.

Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp “Nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Long An đã tổ chức nhiều buổi đối thoại và thành lập nhiều đoàn công tác để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, chiếm gần 40% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và 4.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh và cho doanh nghiệp hoạt động trở lại giúp Long An mở cửa phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”. Công tác thu ngân sách nhà nước được kỳ vọng sẽ về đích đúng thời hạn”. - Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm, trên lĩnh vực kinh tế, Tỉnh ủy Long An thống nhất quan điểm chung. Mỗi cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải “xem người dân là đối tượng phải phục vụ và bảo vệ; xem DN là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”; thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa nhằm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Long An, ngoài việc tiếp tục hỗ trợ DN và người dân theo đúng các chủ trương chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế Long An sẽ tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời yêu cầu NNT kê khai bổ sung các hồ sơ khai sai, khai thiếu nghĩa vụ thuế nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng thuế và thất thu NSNN; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với DN có rủi ro cao về thuế, các DN có dấu hiệu mua, bán hóa đơn, các DN có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, DN có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ, DN có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, kết quả kinh doanh lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, với mục tiêu không để DN lợi dụng chủ trương hỗ trợ của Nhà nước thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Cục Thuế Long An tập trung rà soát lại các nguồn thu liên quan đến đất đai như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tập trung phối hợp với các sở, ngành để giải quyết các hồ sơ phát sinh tiền thuê đất, tiền sử dụng đất còn tồn đọng và vướng mắc, qua đó thúc đẩy tăng thu từ đất, nhất là tiền thuê đất.

Ngoài ra, Cục Thuế Long An cũng xây dựng chi tiết kế hoạch thu nợ trong tháng; đôn đốc, động viên DN nộp thuế sớm, nộp thuế theo cam kết; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các DN có nợ thuế lớn; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các DN chây ỳ, dây dưa lợi dụng chính sách về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để chiếm đoạt tiền thuế; tiến hành công bố trên website các DN nợ thuế lớn; tiếp tục lập hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ, theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN.