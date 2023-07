Tổng cục Thuế cho biết, một số cục thuế đã xử lý hoàn thuế đạt kết quả tốt như: Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn 3.058 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ; Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn 2.391 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ; Cục Thuế Bình Dương đã hoàn 10.373 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ; Cục Thuế Đồng Nai đã hoàn 7.612 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn 2.396 tỷ đồng, bằng 55% so với cùng kỳ.