Hoàn thuế trên 53 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp

Ban hành 6.796 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tin về công tác đăng ký thuế, kê khai thuế, hoàn thuế, Cục Thuế cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, cả nước có 62.268 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3,79% so với cùng kỳ năm 2024; có 37.844 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, giảm 25,02% so với cùng kỳ năm 2024; có 35.671 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giảm 0,48% so với cùng kỳ năm 2024; 20.213 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 2,79% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến 19/5/2025, toàn quốc có 967.890 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 1,99% so với cuối năm 2024.

Tỷ lệ hoàn tự động chiếm 44% số tờ khai đề nghị hoàn. Ảnh: TL

Thực hiện công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, theo thống kê của Cục Thuế, tính đến ngày 28/5/2025, đã ban hành 6.796 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, bằng 97% so với cùng kỳ thực hiện, với tổng số tiền được hoàn là 53.003 tỷ đồng, bằng 30,1% so với dự toán, bằng 108% so với cùng kỳ thực hiện.

Đối với công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tính đến ngày 2/6/2025, hệ thống đã tiếp nhận 787.313 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có phát sinh số thuế đề nghị hoàn, trong đó: đề nghị hoàn từ tờ khai gợi ý là 588.820 tờ khai, chiếm tỷ lệ 75%; đề nghị hoàn không phát sinh từ tờ khai gợi ý là 198.493 tờ khai, chiếm 25%.

Từ tờ khai nêu trên, hệ thống ngành thuế đã tạo hồ sơ đề nghị hoàn cho 782.127 hồ sơ, chiếm 99,34% trên tổng số 787.313 tờ khai quyết toán có đề nghị hoàn.

Cục Thuế cho biết, một số địa bàn có số lượng hồ sơ hoàn tự động lớn là: TP Hồ Chí Minh với 93.181 hồ sơ, số tiền là 423,2 tỷ đồng; TP Hà Nội với 76.365 hồ sơ, số tiền là 346,5 tỷ đồng; tỉnh Bình Dương với 15.189 hồ sơ, số tiền là 50,46 tỷ đồng; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn với 10.350 hồ sơ, số tiền là 52,06 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai với 8.802 hồ sơ, số tiền là 40,4 tỷ đồng; tỉnh Bắc Ninh với 7.095 hồ sơ, số tiền là 25,28 tỷ đồng; TP. Đà Nẵng với 7.060 hồ sơ, số tiền là 29,98 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan thuế xác định 342.870 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm tỷ lệ 44% số tờ khai đề nghị hoàn, với tổng số tiền là 1.579 tỷ đồng, đồng thời đã ký ban hành tổng cộng 265.939 lệnh hoàn thuế, chiếm tỷ lệ 77,56% số hồ sơ phải xử lý và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn tương ứng số tiền là 1.218 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chuyên đề chống thất thu

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng được toàn ngành chủ động triển khai đạt nhiều kết quả tích cực qua đó chống thất thu thuế.

Theo thống kê của Cục Thuế, trong 5 tháng đầu năm 2025, toàn ngành đã thực hiện 15.848 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 23,6% kế hoạch, bằng 93,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Ảnh: TL

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.490 tỷ đồng, bằng 142% so với cùng kỳ thực hiện, trong đó: số tăng thu là 5.632 tỷ đồng; giảm khấu trừ 864 tỷ đồng; giảm lỗ 13.993 tỷ đồng.

Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 2.696 tỷ đồng, bằng 47% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Trong đó: Thanh tra 445 doanh nghiệp, đạt 18% kế hoạch. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt, chậm nộp là 1.774 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 215 tỷ đồng; giảm lỗ là 4.156 tỷ đồng. Đã nộp ngân sách 681 tỷ đồng, bằng 38% số tăng thu qua thanh tra.

Ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 111 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; kết quả tăng thu gần 561 tỷ đồng; giảm lỗ 3.540 tỷ đồng; giảm khấu trừ 3,2 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 5.049 tỷ đồng. Trong đó qua xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 334,9 tỷ đồng, giảm lỗ 3.124,7 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.914,6 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra 15.403 doanh nghiệp, đạt 24% kế hoạch. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt, chậm nộp là 3.857 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 648 tỷ đồng; giảm lỗ 9.837 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 2.014 tỷ đồng, bằng 52% số tăng thu qua kiểm tra.

Đối với nhiệm vụ thanh tra,kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn là 1.539 quyết định hoàn, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện, tương ứng tổng số tiền hoàn là 16.775 tỷ đồng. Kết quả số thuế truy hoàn và phạt là 133 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 63,2 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế, Cục Thuế giao trong tháng 6 này, Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẩn trương rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo Quyết định số: 1388/QĐ-TCT ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) để nâng cấp ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế.

Cùng đó, Cục Thuế giao Ban Kiểm tra đẩy nhanh tiến độ triển khai các chuyên đề chống thất thu đã có văn bản triển khai toàn ngành, định kỳ báo cáo Cục Thuế kết quả triển khai của từng chuyên đề.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai và khẩn trương trình lãnh đạo Cục Thuế phê duyệt đối với các chuyên đề chống thất thu chưa triển khai đã đăng ký trong chương trình công tác năm 2025./.