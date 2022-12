Đà Nẵng: Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 5.130 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2022, thu ngân sách do Cục Thuế Hà Nam thực hiện ước đạt 11.668 tỷ đồng, bằng 111,3% so với dự toán trung ương giao, bằng 109,8% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao và bằng 91,5% so với thực hiện cùng kỳ. Đáng chú ý, có 12/15 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán.