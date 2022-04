Điện Biên: Bắt giữ 2 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp

Đội Kiểm sát phòng, chống ma tuý (Cục Hải quan Điện Biên) vừa tham gia phối hợp bắt hai đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp tại Km 46 + 800, Quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ.

Ngày 6/4, tại Km 46 + 800, Quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tổ công tác do Công an TP Điện Biên Phủ chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an Điện Biên), Đội Kiểm sát phòng, chống ma tuý (Cục Hải quan Điện Biên) phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Bắt giữ 2 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: TL

Hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma tuý trên đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Cả hai đối tượng đã có tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà một đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 78,86g heroin, 18,02g ma túy tổng hợp và 142,38g thuốc phiện. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ theo quy định.

Trước đó, tại khu vực Quốc Lộ 279 thuộc bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) đã phối hợp chặn đứng 2 vụ giao dịch 8 bánh heroin, 24.000 viên ma túy tổng hợp./.