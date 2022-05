(TBTCO) - Từ ngày 12 đến ngày 20/4/2022, Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp tổ chức chuyến đi thăm hỏi, động viên và tặng những món quà yêu thương cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác của Petrovietnam có 30 thành viên là cán bộ, nhân viên thuộc các Ban chuyên môn, Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), đại diện các cơ quan, đơn vị thành viên của Tập đoàn, do đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng Lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Chủ tịch CLB Dầu khí Trường Sa làm Trưởng đoàn.

Đoàn tặng quà chiến sỹ đảo Trường Sa Lớn.

Đoàn Petrovietnam đã phối hợp cùng Đoàn công tác số 3 gồm các cơ quan, đơn vị và địa phương như: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an Hải Phòng, Bệnh viện Việt Đức, Viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và đoàn Sơn La do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng gồm những phần quà thiết thực như: máy photo, máy in, máy lọc nước, tủ cấp đông, tivi, máy tính, máy chiếu... Kinh phí cho những phần quà từ đóng góp của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, PV GAS, Vietsovpetro, PTSC, BSR, PVCFC… Trong đó, PV GAS tham gia tổng giá trị quà tặng là 500 triệu đồng.

Ngoài những phần quà trên, nhiều thành viên trong Đoàn công tác Petrovietnam còn tặng quà và giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trên các đảo. Những phần món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm đặc biệt, thân thương, ấm tình quân dân.

Sự quan tâm chia sẻ của người lao động Dầu khí là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cùng với người dân trên 9 điểm đảo: Sinh Tồn Đông, đảo Cô Lin, đảo Len Đao, đảo Núi Le A, đảo Tốc Tan C, đảo An Bang, đảo Trường Sa Đông, đảo Đá Tây C, đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 vững vàng vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tổng công ty Khí làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí Nguyễn Văn Tám (Kế toán trưởng Công ty Chế biến khí Vũng Tàu – BCH hội Cựu chiến binh TCT), đồng chí Lương Việt Toàn (Ủy viên BCH Công đoàn TCT) và đồng chí Mai Vũ Hoàng (Đại diện Đoàn Thanh niên TCT) đã tham gia đầy đủ các hoạt động về nguồn trong chuyến đi.

Trước đó vào ngày 10 và 11/4, tại quân cảng Cam Ranh– Khánh Hòa, Đoàn công tác đã đến thăm cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn tàu ngầm 189 và lữ đoàn tàu chiến 162 thuộc vùng 4 Hải Quân, tham gia lễ dâng hương tưởng niệm 64 liệt sỹ tại đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma và khu tưởng niệm các tù chính trị đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tại các điểm đảo và nhà giàn DK1/20, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn PV GAS đều tham gia trao nhiều phần quà và các thiết bị phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/20. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1 thêm ấm lòng, vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, thắm tình quân dân sâu sắc, xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, thắm tình quân dân như cá với nước.

Đoàn thăm và tặng quà tại đảo Trường Sa Đông.

Ngày 14/4/2022, trong hải trình từ đảo Sinh Tồn Đông, Đoàn công tác đã tham gia lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Giữa bốn bề nắng, gió và mênh mông biển cả, đây là những “khoảng lặng linh thiêng” đáng nhớ của các thành viên đoàn khi được tham gia nghi thức thả vòng hoa xuống biển, gửi lòng tiếc thương lên từng cánh sóng.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn đã đến thăm một số đảo nửa nổi nửa chìm, đó là Len Đao, Núi Le A, Tốc Tan C và Đá Đông B. Tại đây, trong điều kiện không có đất sống, sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ gói gọn trong block nhà treo lơ lửng giữa bao la biển trời, đặc biệt thiếu nước ngọt, thiếu điện. Nhưng cũng chính nơi đây, đoàn công tác đã thấy được sự lạc quan và ý chí của tập thể cán bộ chiến sỹ bám trụ. Nơi ấy vẫn vươn lên những vườn rau nhỏ, tạo những mảng xanh duy nhất và bé xíu. Qua bàn tay chăm bón tài tình của các chiến sỹ, màu xanh hy vọng ấy làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ đất liền. Trong hoàn cảnh đó, dù không được tiếp xúc thoải mái để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, những lời trao gửi thân ái và các phần quà ý nghĩa từ Đoàn công tác cũng là nguồn động viên to lớn đối với các cán bộ, chiến sỹ, làm vơi đi phần nào những khó khăn của lính đảo.

Ngày 18/4/2022, tại đảo Trường Sa Lớn, thủ phủ huyện đảo Trường Sa cũng là điểm đảo cuối cùng của hải trình, đoàn công tác của PV GAS đã dự lễ chào cờ, duyệt đội danh dự, tham gia thắp hương tại Nhà Tưởng niệm Bác Hồ và đài tưởng niệm liệt sỹ trên đảo.

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ trạm Ra đa 11 thuộc trung đoàn 292 – Quân chủng Phòng không Không quân. Trong buổi gặp mặt, đồng chí Trần Xuân Thành đã thăm hỏi thương mến, chân thành chia sẻ những khó khăn, vất vả mà các cán bộ chiến sỹ đã và đang vượt qua. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trần Xuân Thành chúc các cán bộ, chiến sỹ trạm Ra đa 11 dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ vững toàn vẹn bầu trời và biển đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Đoàn cũng tham quan vườn rau tăng gia sản xuất giữa bốn bề nắng gió và đặc biệt được thăm khu bếp của đơn vị. Đó là những bếp dầu truyền thống như những người bạn tri kỷ bao nhiêu năm trường của lính đảo.

Đêm 18/4/2022 có lẽ là kỷ niệm nhớ nhất của cả Đoàn công tác: Vào thời khắc chia tay của Đoàn với cán bộ, chiến sỹ, quân dân trên đảo Trường Sa Lớn, trên cầu cảng, các cán bộ, chiến sỹ, quân dân trên đảo đã tề tựu đông đủ để tiễn Đoàn. Tại lan can và trên boong tàu, các đại biểu của các Đoàn công tác cũng xúc động hướng về phía đảo. Tất cả đã cùng cất vang lên các bài ca về cuộc chiến đấu vẻ vang, bảo vệ chủ quyền của dân tộc.

Thời khắc những dây neo cuối cùng được tháo khỏi điểm neo, tiếng còi kéo dài trên cabin tàu, là khi những cánh tay giơ lên vẫy chào tạm biệt. Cán bộ, chiến sỹ và quân dân trên đảo Trường Sa Lớn đã hô vang: “Trường Sa vì Tổ quốc”. Đáp lời, các đại biểu, thủy thủ trên con tàu Trường Sa HQ-571 hô vang: “Tổ quốc vì Trường Sa”. Tất cả những tấm lòng như hòa làm một, át đi tiếng gió, tiếng sóng biển, thắm thiết tình quân dân. Giây phút ấy, đất liền và biển đảo quê hương không còn cách biệt và giây phút ấy cũng mãi là kỷ niệm không thể nào phai mờ trong tâm khảm mỗi thành viên của Đoàn công tác mỗi khi nhớ đến Trường Sa.

Ngày 19/4, đoàn công tác đã tiếp cận vị trí đứng chân của nhà giàn DK1/20 tại khu vực Ba Kè, tuy nhiên do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng biển cao 2-2.5 mét và bước sóng ngắn nên không thể thăm hỏi trực tiếp cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn, đoàn đã chuyển quà tặng cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn thông qua xuồng cứu hộ. Các đại biểu trên tàu HQ-591 đã tổ chức thăm hỏi, động viên và gửi tặng những lời ca tiếng hát tới các cán bộ chiến sỹ trên nhà giàn thông qua hệ thống bộ đàm ICOM trên tàu. Đây có thể coi là buổi “giao lưu đặc biệt” nhất trong chuyến hải trình của Đoàn công tác. Những lời thăm hỏi thân tình, lời ca tiếng hát lẫn nhiều tạp âm qua bộ đàm như mang đầy tình cảm thân thương của đất liền gửi gắm tới cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Trạm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật Ba Kè.

Trong suốt chuyến đi, Đoàn đại biểu của PV GAS cũng đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn công tác số 3 trên tàu Trường Sa HQ-571 như: Cuộc thi tìm hiểu về biển đảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thông qua các chương trình giao lưu, các đại biểu trao đổi, chia sẻ, tạo ấn tượng và động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi thành viên trong chuyến đi.

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Khí Việt Nam luôn đồng hành và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc xây dựng các công trình dân sinh huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là nguồn lực quan trọng trong hành trình chung tay xây dựng Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống văn hóa, đẹp về cảnh quanh môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”. Trường Sa xa Tổ quốc nhưng rất gần trong lòng người dân Việt Nam nói chung và cán bộ nhân viên Tổng Công ty Khí Việt Nam nói riêng. Tổng công ty Khí Việt Nam luôn đồng hành cùng Trường Sa, vì Trường Sa thân yêu trong hành trình xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, làm điểm tựa cho vững chắc cho đất nước.

Chuyến hải trình dài ngày của Đoàn công tác càng ý nghĩa hơn nữa khi diễn ra trong những ngày tháng 4 lịch sử, chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022). Trong tim mỗi người để vẽ lên bức tranh Trường Sa diệu vợi, biển mênh mông như tấm thảm khổng lồ, tô sắc tím thẫm hay xanh trùng điệp màu bao la đại dương.

Những thành viên của Đoàn công tác PV GAS gửi gắm một lời chào đến Trường Sa: “Chúng tôi mong muốn các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, giữ vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần làm cho quê hương, đất nước thêm giàu đẹp”.

Qua chuyến đi đặc biệt ý nghĩa này, các thành viên của Đoàn công tác đều tự hứa sẽ mang trọng trách lan tỏa và tuyên truyền cho đồng nghiệp, bẹn bè, người thân hướng về biển, đảo và hình ảnh người chiến sỹ. Để từ đó, mỗi người lao động PV GAS và gia đình càng thêm tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.