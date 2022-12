Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái và trao quà cho học sinh vùng lũ

(TBTCO) - Chiều ngày 2/12/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Tài chính Nghệ An, tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái và trao quà cho học sinh vùng lũ lại Nghệ An.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng đoàn; đồng chí Đặng Quyết Tiến - Vụ trưởng Vụ I - Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Trọng Thông - Bí thư Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam; cùng các thành viên đoàn công tác, từ: Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ I, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Tin học và thống kê tài chính, Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Công ty Định giá VVFC... Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An và Sở Tài chính Nghệ An có Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Tài chính Nguyễn Trọng Khanh, cùng các đồng chí là phó bí thư tỉnh đoàn, đoàn viên Sở Tài chính Nghệ An. Quang cảnh buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ chương trình xây dựng nhà nhân ái và trao quà cho học sinh vùng lũ tại tỉnh đoàn Nghệ An. Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà cho gia đình ông Lương Văn Liên tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và gia đình bà Lương Mẹ Châu trú tại bản Thảo Đi, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; trao tặng 80 chiếc nệm cho Trường Tiểu học Tà Cạ, với tổng trị giá là 150 triệu đồng. Do điều kiện khách quan, đại diện các gia đình và Trường Tiểu học xã Tà Cạ không thể trực tiếp đến nhận, đồng chí Xã Thị Cẩm Tú – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Kỳ Sơn, thay mặt tiếp nhận các phần quà, chuyển tới các gia đình và nhà trường. Một số hình ảnh tại buổi lễ: Đồng chí Đặng Quyết Tiến – Vụ trưởng Vụ I, đại diện đoàn công tác phát biểu. Các đại biểu tham dự chương trình. Đồng chí Lê Đôn – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính (bìa trái), trao tượng trưng 80 bộ đệm cho ký túc xá học sinh bán trú tại Trường Tiểu học xã Tà Cạ. Đồng chí Lê Chí Công – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Thuế (bìa trái), trao tặng số tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lương Mẹ Châu trú tại bản Thảo Đi, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Trọng Thông – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (bìa trái), trao tặng số tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Lương Văn Liên tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, phát biểu tại buổi trao quà. Cũng trong chiều ngày 2/12/2022, tại Khu di tích Truông Bồn, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Sơn và 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Đức Minh