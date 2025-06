Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự xác định nghĩa vụ thuế qua dữ liệu hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Luỹ kế đến ngày 31/5/2025, tổng thu ngân sách của Chi cục Thuế Khu vực XVII đạt 25.642,6 tỷ đồng, đạt 69,5% so với dự toán Trung ương, đạt 68,6% so với dự toán địa phương, bằng 130,2% so với cùng kỳ năm 2024.