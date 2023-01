Tăng ưu đãi để giữ chân người lao động Theo nhận định của các chuyên gia, khoảng giữa năm 2023 tình hình sẽ cải thiện, nhu cầu của các thị trường sẽ phục hồi. Do vậy các doanh nghiệp (DN) cần phải đảm bảo lực lượng lao động cho giai đoạn phục hồi sản xuất. Một số DN cho công nhân nghỉ tết sớm và quay trở lại sản xuất muộn hơn so với mọi năm. Đây cũng là cách để người lao động có thể chủ động thời gian về quê ăn tết, giảm áp lực vé tàu xe so với mọi năm.