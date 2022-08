Động lực mới từ chiến lược liên kết logistics

(TBTCO) - Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ trao giải Best Companies to Work for in Asia được tổ chức trang trọng tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí HR Asia vinh danh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022”. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực “phát triển con người” của SHB trong nhiều năm qua.