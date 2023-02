Ông Phạm Việt Công –Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công An chia sẻ: “Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý là 100% người tham gia giao thông được giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh gia cao những đóng góp của Ford Việt Nam qua các chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn trong suốt 15 năm qua và các năm tiếp theo.