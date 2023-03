(TBTCO) - Đến thời điểm này mặt bằng giá lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn tốt, ít biến động nhưng vẫn đứng ở mức cao. Triển vọng thị trường lúa gạo vẫn tích cực, xuất khẩu gạo được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong ngắn hạn do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên.

Giá gạo ít biến động do yếu tố mùa vụ

Theo các nhà khảo sát thị trường, giá lúa gạo ngày 2/3/2023 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu, thành phẩm ở mức 9.100 đồng/kg; gạo thành phẩm 10.000 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm cũng đi ngang. Giá cám khô ở mức 8.000 đồng/kg, trong khi đó, giá tấm vững ở mức 9.100 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa điều chỉnh tăng với mặt hàng Đài Thơm 8. Theo đó, tại kho An Giang, lúa Đài Thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Trong khi đó, Nếp tươi Long An giảm 200 đồng/kg xuống còn 6.700 - 6.900 đồng/kg.

Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Hiện lúa OM 18 6.800 - 6.900 đồng/kg; lúa OM 5451 6.400 - 6.600 đồng/kg; Nàng Hoa 9 6.800 - 7.100 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 - 9.200 đồng/kg, Nếp khô An Giang giá dao động 8.400 - 8.600 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 7.900 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg; Nếp tươi An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 7.000 - 7.200 đồng/kg; Nếp Long An tươi 7.850 - 8.000 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg - 12.500 đồng/kg; gạo Thơm Jasmine 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; Nếp ruột 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo Thơm Thái hạt dài 18.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg...

Trong ngắn hạn, giá gạo vẫn ở mức tốt do nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên.

Các thương lái cho biết, lượng gạo ổn định, giá ít biến động, trong khi giá lúa trên đồng tiếp tục ở mức thấp. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm với mức giảm 5 USD/tấn. Hiện giá gạo 5% tấm đang ở mức 443 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn; gạo 25% tấm duy trì ở mức 428 USD/tấn.

Ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực việt Nam (VFA) cho hay, những biến động gần đây của thị trường là bình thường. Trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động thu mua để gom hàng giao cho đối tác. Vào thời điểm này giá chỉ giảm nhẹ so với trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng ký được nhiều hợp đồng mới với giá khá tốt nên xu hướng thị trường gần đây không đáng ngại. Bà con nông dân nên bình tĩnh không cần bán ra vội sẽ bị thiệt về giá.

Dự báo xuất khẩu gạo năm 2023 tiếp tục khả quan

Theo Bộ Công thương, dự báo xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục thuận lợi. Trong ngắn hạn, giá gạo vẫn ở mức tốt do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo khẳng định, giá gạo dự kiến sẽ vẫn ở mức cao do nhiều quốc gia đang mua để tăng dự trữ quốc gia; trong đó, có cả Philippines, Trung Quốc và Indonesia.

Sau khi cân đối về nguồn cung và nhu cầu các thị trường nhập khẩu, VFA cho biết, khả năng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu từ 6 - 6,3 triệu tấn gạo. VFA đánh giá, nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường truyền thống như Philippines, Trung Quốc, châu Phi... nhìn chung trong quý I và II/2023 sẽ ổn định, do các nước đang tăng cường dự trữ lương thực. Với thị trường nội địa, giá nội địa dự báo tiếp tục ổn định ở mức cao do vụ Thu - Đông sẽ có sản lượng thấp hơn mọi năm và phải đến giữa tháng 3/2023, vùng ĐBSCL mới bước vào cao điểm thu hoạch vụ Đông Xuân 2022/23.

Kịp thời tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa của nông dân Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2023, ngành lúa gạo sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, đẩy mạnh xuất khẩu gạo để kịp thời tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa của nông dân và bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thứ hai, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ phổ biến các chính sách xuất nhập khẩu ngành hàng cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. Thứ ba, tiếp tục thời kỳ chuyển tiếp để thích ứng nhu cầu mới, tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị, và phát triển bền vững nhằm thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong nước, giữ vững an ninh lương thực quốc gia và các cam kết quốc tế. Bên cạnh đó, định hướng xuất khẩu gạo trong năm 2023 cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, bởi thị trường này có khả năng thu hút những hợp đồng lớn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn những khó khăn tiềm ẩn liên quan đến giá cước vận tải biển cao, giá cả đầu vào sản xuất lúa gạo cao cũng như tình hình xung đột chính trị trên thế giới tác động đến giá các mặt hàng lương thực khác. Do vậy, để đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo, Bộ Công thương đã và đang theo sát tình hình thị trường, đồng thời chủ động trong các hoạt động xúc tiến thương mại.

Mặc dù thuận lợi về mặt thị trường, song hiện nay các doanh nghiệp ngành gạo lại đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Do đó, các doanh nghiệp này đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông nguồn vốn. Đặc biệt trong giai đoạn thu hoạch rộ vụ Đông - Xuân đang đến gần.

Theo dự đoán thị trường năm 2023, từ nhu cầu lương thực thế giới cùng với những tác động, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu ở một số nước sản xuất lúa gạo có thể sẽ giảm nguồn cung. Trong khi nhu cầu không giảm, thị trường gạo sẽ nhộn nhịp hơn. Đây chính là tiền đề mở ra những kỳ vọng cho sự tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2023. Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 khoảng 6,5 - 7 triệu tấn gạo./.