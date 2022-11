(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay 15/11/2022 đồng loạt giảm tại thị trường trong nước và thế giới, do đồng USD hồi phục.

Giá cà phê hôm nay (15/11) đồng loạt giảm. Ảnh: TL

Theo các nhà khảo sát thị trường, trên thị trường thế giới, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2023 được ghi nhận tại mức 1.824 USD/tấn sau khi giảm 0,65% (tương đương 12 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 12/2022 tại New York đạt mức 170,1 US cent/pound, giảm 0,53% (tương đương 0,9 US cent).

Thị trường cà phê thế giới đồng loạt giảm sau khi đồng USD hồi phục trở lại.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước điều chỉnh giảm 500 đồng/kg tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua và dao động trong khoảng từ 39.500 - 40.100 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 39.500 đồng/kg - 39.600 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá cà phê hôm nay ở mức 40.000 đồng/kg - 40.100 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai, giá cà phê đang ở mức 39.900 đồng/kg - 40.000 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.000 đồng/kg.