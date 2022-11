Giá cà phê hôm nay (24/11): Quay đầu giảm giá trước ngày nghỉ lễ Tạ ơn

(TBTCO) - Giá cà phê thế giới ngày 24/11 giao tháng 1/2023 quay đầu giảm trên cả sàn London và sàn New York.

Giá cà phê hôm nay (24/11): Giảm trước ngày nghỉ lễ Tạ ơn của sàn New York. Ảnh: TL

Theo các nhà khảo sát thị trường, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2023 giảm 20 USD/tấn ở mức 1.814 USD/tấn, giao tháng 3/2023 giảm 14 USD/tấn ở mức 1.790 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2022 giảm 1,95 cent/lb, ở mức 162,75 cent/lb, giao tháng 3/2023 giảm 1,45 cent/lb, ở mức 165,95 cent/lb.

Sau 2 ngày hồi phục, giá cà phê tiếp tục giảm trước ngày nghỉ lễ Tạ ơn của sàn New York. Tính đến ngày 22/11, dự trữ cà phê được ICE chứng nhận trên sàn New York đã tăng lên 530.105 bao, cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong 23 năm là 382.695 bao được thiết lập vào ngày 3/11. Bên cạnh đó, vẫn còn 543.512 bao đang chờ phân loại. Thông tin trên tiếp tục kéo giá Arabica đi xuống bất chấp đồng USD lao dốc những ngày gần đây.

Đầu phiên giao dịch ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,08%, xuống mốc 106,14. Đồng USD giảm nguyên nhân do biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương đều đồng ý sẽ sớm giảm tốc độ tăng lãi suất...

Tương tự, giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm tại các địa phương và thu mua trong khoảng 39.200 - 39.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.200 đồng/kg; tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có giá cà phê thu mua ở mức 39.600 đồng/kg đến 39.700 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 39.600 đồng/kg đến 39.700 đồng/kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 39.600 đồng/kg./.