(TBTCO) - Giá cà phê tại thị trường trong nước hôm nay 4/11/2022 tăng mạnh 800 đồng/kg và dao động ở mức 41.000 - 41.600 đồng/kg. Còn trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục bị kéo xuống dưới vùng 1.850 USD/tấn, giá Arabica cũng nối tiếp đà giảm.

Giá cà phê hôm nay (4/11): Bật tăng tại thị trường trong nước. Ảnh: TL

Theo các nhà khảo sát thị trường, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục bị kéo xuống dưới vùng 1.850 USD/tấn, trong khi Arabica tiếp đà giảm.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục giảm sâu. Kỳ hạn giao ngay tháng 1/2023 giảm 54 USD, còn 1.828 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2023 giảm 51 USD, xuống 1.812 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Cùng tình trạng, giá cà phê Arabica trên sàn New York vẫn trong tình trạng sụt giảm liên tiếp. Kỳ hạn giao ngay tháng 12/2022 giảm thêm 10,05 cent, xuống 172,1 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2023 giảm thêm 9,40 cent, còn 167,55 cent/lb, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Theo chuyên gia, giá cà phê giảm do các quỹ đầu tư chưa mặn mà với việc mua vào do lãi suất tiền tệ ngày càng tăng cao. Trong khi giới thương nhân tiếp tục bán ròng khi lượng hàng vụ mới bắt đầu tỏ ra dồi dào, đặc biệt lượng hàng giao về hai sàn để đăng ký bán đấu giá có dấu hiệu tăng lên. Chuyên gia dự báo giá cà phê thế giới có thể sẽ tiếp tục ở thế giằng co, phục hồi nhưng không bền vững.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 800 đồng/kg so với hôm nay và thu mua quanh mức 41.000 - 41.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 41.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk được thu mua ở mức 41.600 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum, giá cà phê hđược thu mua ở mức 41.500 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 41.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng cao trong bối cảnh nước ta bước vào mùa vụ thu hoạch mới. Cùng với đó, chất lượng sản phẩm đầu ra đang ngày càng được nâng cao, từ đó thúc đẩy giá thu mua và xuất khẩu. Nhiều khả năng, nước ta sẽ đón nhận vụ mùa mới được mùa, được giá./.