(TBTCO) - Giá cà phê ngày hôm nay ngày 14/2 cà phê tăng vọt, chạm mức cao mới trong 10 năm qua và tăng gần gấp đôi kể từ thời điểm này năm ngoái.

Giá cà phê hôm nay ngày 14/2 tăng vọt. Ảnh: TL

Giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao

Tại thị trường thế giới, giá cà phê ngày 14/2/2022 đang duy trì ở mức cao. Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 3/2022 tăng 5 USD/tấn ở mức 2.284 USD/tấn, giao tháng 5/2022 tăng 7 USD/tấn ở mức 2.270 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2022 giảm 3,55 cent/lb, ở mức 251,65 cent/lb, giao tháng 5/2022 giảm 3,2 cent/lb, ở mức 252,25 cent/lb.

Tuần qua, thị trường cà phê tại sàn London có 5 phiên tăng liên tiếp. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng tất cả 55 USD (2,47%), lên 2.284 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 57 USD (2,58%), lên 2.270 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Cấu trúc giá nghịch đảo vẫn được duy trì.

Trong khi đó, thị trường cà phê tại sàn New York có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Tuy vậy, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng tất cả 9,80 cent (4,05%), lên 251,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 9,60 cent (3,56%), lên 252,05 cent/lb, các mức tăng mạnh.

Theo các nhà quan sát, giá cà phê thế giới tại 2 sàn tiếp nối đà tăng khi báo cáo tồn kho tiếp tục giảm sâu. Trong khi dự báo nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, cho dù đã có thông tin lượng hàng từ các nước xuất khẩu chính giao xuống tàu là rất đáng kể. Vấn đề là cần phải có thời gian thích hợp để hàng cập các cảng đến, và sẽ có bao nhiêu hàng được đưa lên 2 sàn đăng ký chờ bán đấu giá được báo cáo.

Ngoài ra, việc thông tin lạm phát cao đẩy các ngân hàng trung ương rục rịch tăng lãi suất, cùng sự chuyển dịch dòng vốn từ chứng khoán sang các sàn hàng hóa thương phẩm và cuộc khủng hoảng container chưa có hồi kết, đã giúp đà tăng của cà phê liên tiếp đi lên.

Giá cà phê trong nước giao dịch quanh ngưỡng 40.900 - 41.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/2 tại thị trường trong nước tiếp tục giữ mức giao dịch quanh ngưỡng 40.900 - 41.500 đồng/kg. Tuần qua, giá cà phê trong nước tăng 1.000 - 1.100 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng đang thu mua ở giá 40.900 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê giữ ở mức 41.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 41.400 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê lần lượt thu mua ở mức 41.400 và 41.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.400 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 41.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 41.400 đồng/kg.

Theo dữ liệu báo cáo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 1/2022 đạt 163.324 tấn (tương đương 2,72 triệu bao), tăng 3,6% so với tháng trước, nhưng lại giảm 6,5% so với thương mại ước báo ban đầu do vẫn còn những vấn về logistics chưa sớm cải thiện./.