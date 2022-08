(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 6/8 tại thị trường trong nước vẫn neo ở mức cao và dao động trong khoảng 44.400 - 44.900 đồng/kg. Trong khi đó, đồng USD lại tăng đẩy giá Arabica lao dốc mạnh.

Giá cà phê hôm nay ngày 6/8: Arabica lao dốc mạnh

Theo các nhà phân tích thị trường, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2022 giảm 2 USD/tấn ở mức 2.043 USD/tấn, giao tháng 11/2022 tăng 1 USD/tấn ở mức 2.0421 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2022 giảm 9,85 cent/lb, ở mức 209,45 cent/lb, giao tháng 12/2022 giảm 9,35 cent/lb, ở mức 206,4 cent/lb.

Sau những phiên liên tiếp tăng, giá Arabica trên sàn New York đã lao dốc mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD lại tăng. Đầu phiên giao dịch ngày 6/8 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,88%, đạt mốc 106,58.

Đồng USD hồi phục sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu lao động vững chắc đã làm dịu đi lo ngại suy thoái. Đây là một báo cáo khả quan hơn nhiều so với dự kiến. Điều đó có nghĩa là Fed cần phải tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Với thị trường trong nước, giá cà phê vẫn neo ở mức cao, gần 45.000 đồng/kg. Nguyên nhân do các nhà kinh doanh tính lợi nhuận trên đồng ngoại tệ (USD) được giá khi thu về. Giá cà phê nội địa đã lên 45 triệu đồng/tấn theo đúng dự báo của chuyên gia, không phải do giá trên sàn London tăng mà nhờ VND trượt giá so với USD.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 44.400 đồng/kg; tỉnh Đắk Lắk giá cà phê ở mức 44.900 đồng/kg; tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 44.800 đồng/kg.../.