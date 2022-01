(TBTCO) - Giá cà phê ngày 17/1 điều chỉnh tăng trên thị trường thế giới, trong đó giá cà phê robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.341 USD/tấn. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 38.900 - 39.700 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 17/1 tiếp tục tăng trên thị trường thế giới. Ảnh: Minh họa

Trên thị trường thế giới, giá cà phê có chiều hướng tăng lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.341 USD/tấn.

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 239,65 US cent/pound, tăng 1,12% (tương đương 2,65 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm ở Việt Nam giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 38.900 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê ở mức 39.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê được thu mua cùng mức 39.600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 39.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 39.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 39.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 39.500 đồng/kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 39.500 đồng/kg.

Theo chuyên gia, thị trường hàng hóa thương phẩm nói chung, cà phê nói riêng đang phản ứng với những thay đổi về chính sách tiền tệ mới và khả năng giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Nhưng nhiều tín hiệu tích cực cho thấy, lạm phát sẽ hạ nhiệt ngay trong thời gian tới; chuỗi cung ứng hàng hóa sẽ trở lại bình thường, hàng hóa lưu thông trở lại; logistic phục hồi và chỉ số vận tải biển hạ nhiệt...

Một số chuyên gia nhận định, giá cà phê trong thời gian tới có thể vẫn còn tiếp tục giảm. Tuy nhiên mức giảm không sâu, do lượng cà phê bán ra không lớn. Hơn nữa, do cước vận chuyển cà phê sang các nước châu Âu tăng mạnh nên đang có tình trạng các nhà xuất khẩu ép giá trong nước. Hiện cà phê Robusta xuất khẩu khá lớn, tuy nhiên, lượng hàng bị ách tắc cũng không nhỏ./.