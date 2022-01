(TBTCO) - Giá cà phê ngày 6/1 tiếp đà đi xuống tại các địa phương trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên. Hiện tại, giá thu mua theo ghi nhận nằm trong khoảng 41.200 - 40.900 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 6/1 tiếp tục giảm 300 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên. Ảnh: TL minh họa

Theo các nhà phân tích thị trường, giá cà phê tại thị trường nội địa điều chỉnh giảm 300 đồng/kg so với hôm qua; hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 41.200 - 40.900 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng đang thu mua ở giá 40.200 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 41.000 đồng/kg. Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 41.000 và 40.900 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.000 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 40.900 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Do hoạt động thu hoạch cà phê ở Việt Nam (quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất) bị gián đoạn bởi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh vùng trồng cà phê, cũng như tại TP.Hồ Chí Minh (cửa ngõ xuất khẩu cà phê ra thế giới), nên giá cả tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua. Chỉ khi nào tình hình dịch bệnh không còn gây cản trở nguồn cung, khi đó giá cũng sẽ giảm nhanh tương tự như khi tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2022 giảm 28 USD/tấn ở mức 2.321 USD/tấn, giao tháng 5/2022 giảm 23 USD/tấn ở mức 2.270 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2022 giữ nguyên ở mức 231,75 cent/lb, giao tháng 5/2022 đi ngang ở mức 231,8 cent/lb.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục thể hiện diễn biến trái chiều. Giá cà phê Robusta sụt giảm do đầu cơ đã mua ròng quá mức, trong khi lượng hàng khá lớn từ Indonesia và Brazil theo phương thức vận tải cũ “không container” đang trên đường đến châu Âu cũng khiến đầu cơ cần cân đối, điều chỉnh vị thế hiện đang nắm giữ.

Theo các đại lý ở địa phương, nông dân trồng cà phê tỏ ra không mặn mà bán ra khi bị áp giá trừ lùi ở mức “quá cao”. Mặt khác, áp lực vụ mới từ Brazil, sau đó là Indonesia cũng gia tăng áp lực bán trên sàn London.

Ngược lại, Arabica vẫn được hỗ trợ tích cực từ báo cáo xuất khẩu tháng 12/2021 sụt giảm của Brazil. Phiên vừa qua, thị trường chứng khoán New York giảm điểm đã đẩy dòng vốn sang các loại hàng hóa, cà phê Arabica cũng hưởng lợi 1 phần và duy trì được mức giá hiện tại.

Ngoài độ nhạy so với diễn biến thời tiết và sản lượng sản xuất, giá Arabica còn liên quan tới diễn biến sức mạnh đồng real của Brazil so với sức mạnh đồng USD. Trong khi đó, giá cà phê Robusta có đặc điểm tương quan nghịch cao đối với sản lượng sản xuất của loại cà phê này. Sản lượng vụ 2021 - 2022 theo dự báo tăng so với vụ trước.