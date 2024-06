(TBTCO) - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus đang được các đại lý áp mức giá chạm đáy mới, quyết so kè với các dòng cùng phân khúc.

Các giòng máy iPhone 15 đang được nhiều đại lý áp mức giá chạm đáy mới. Ảnh tư liệu minh họa

Giá iPhone 15 - 128GB ở mức 18.790.000 đồng

Giá iPhone 15 mới nhất tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt, cụ thể như sau: iPhone 15 -128GB: 18.790.000 đồng; iPhone 15 - 256GB: 22.290.000 đồng; iPhone 15 - 512GB: 27.990.000 đồng

Với mức giá mới, iPhone 15 vẫn được coi là "kỳ phùng địch thủ" của Galaxy S24 và Xiaomi 14.

Giá iPhone 15 Pro giảm "sập sàn"

Giá iPhone 15 Pro giảm sâu sập sàn cho cả 4 cấu hình lưu trữ, cụ thể như sau: iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 256GB: 27.490.000 đồng; iPhone 15 Pro - 512GB: 33.890.000 đồng; iPhone 15 Pro - 1TB: 38.490.000 đồng.

Như vậy, có thể thấy giá iPhone 15 Pro đang rẻ hơn iPhone 15 Pro Max từ 1 - 3 triệu đồng, phù hợp với những người dùng thích sự nhỏ gọn và tiện lợi hơn.

Giá iPhone 15 Pro Max giảm sâu từ 5 - 6 triệu đồng

Giá iPhone 15 Pro Max hiện đang được ưu đãi giảm sâu từ 5 - 6 triệu đồng cho cả 3 cấu hình lưu trữ. Dòng iPhone 15 mang đến trải nghiệm ổn định hơn cho người dùng với chip A17 Pro mới nhất, công nghệ Wi-Fi 6E, khả năng zoom quang học 5x và chất liệu titan hiện đại bậc nhất hiện nay.

Giá iPhone 15 Pro Max thấp nhất được chúng tôi ghi nhận như sau: iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.690.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 512GB: 34.990.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 1TB: 41.990.000 đồng

Có thể thấy, giá iPhone 15 Pro Max hiện tại còn rẻ hơn Galaxy S24 Ultra với 2 phiên bản 256GB và 1TB.

Giá iPhone 15 Plus giảm giá tới 4 triệu đồng

Giá iPhone 15 Plus cũng đang được giảm giá hấp dẫn tới 4 triệu đồng, cụ thể từng phiên bản như sau: iPhone 15 Plus - 128GB: 21.890.000 đồng; iPhone 15 Plus - 256GB: 24.390.000 đồng; iPhone 15 Plus 512GB: 30.890.000 đồng/.