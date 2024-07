Giá các dòng máy iPhone 15 tiếp tục giảm mạnh kể từ khi ra mắt

(TBTCO) - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus mới nhất đã giảm vẫn đang giảm thêm và trở nên ngày càng rẻ hơn, có loại giảm tới 6 triệu đồng, hiệu năng vẫn áp đảo.

Các giòng máy iPhone 15 đang được nhiều đại lý áp mức giá rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt. Ảnh tư liệu minh họa

Giá iPhone 15 rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt

Giá iPhone 15 tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt, cụ thể như sau: iPhone 15 - 128GB: 18.790.000 đồng; iPhone 15 - 256GB: 22.290.000 đồng; iPhone 15 - 512GB: 27.990.000 đồng.

Với mức giá mới, iPhone 15 vẫn được coi là "kỳ phùng địch thủ" của Galaxy S24 và Xiaomi 14.

Giá iPhone 15 Pro giảm tới 6 triệu đồng

Giá iPhone 15 Pro đang được bán với mức cực kỳ ưu đãi như sau: iPhone 15 Pro - 128GB: 24.190.000 đồng; iPhone 15 Pro - 256GB: 27.490.000 đồng; iPhone 15 Pro - 512GB: 33.890.000 đồng; iPhone 15 Pro - 1TB: 38.490.000 đồng.

Như vậy, không chỉ được giảm tới 6 triệu đồng so với mức niêm yết, giá iPhone 15 Pro còn rẻ hơn người anh em Pro Max từ 1 - 3 triệu đồng.

Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất

iPhone 15 Pro Max vừa ra mắt năm ngoái cũng giảm mạnh hơn 6 triệu đồng, giá rẻ nhất cập nhật như sau: iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.690.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 512GB: 34.990.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 1TB: 41.990.000 đồng.

Giá iPhone 15 Pro Max hiện tại đang ngang ngửa giá Galaxy S24 Ultra nhưng hiệu năng của điện thoại Apple lại được đánh giá cao hơn đối thủ Samsung.

Giá iPhone 15 Plus tiếp tục lao dốc

Đầu tháng 7, giá iPhone 15 Plus tiếp tục lao dốc, sẵn sàng mở đường cho dòng iPhone 16 sắp ra mắt. Cụ thể, giá iPhone 15 Plus rẻ nhất cập như sau: iPhone 15 Plus - 128GB: 21.890.000 đồng; iPhone 15 Plus - 256GB: 25.590.000 đồng; iPhone 15 Plus - 512GB: 30.890.000 đồng.

Hiện tại, giá iPhone 15 Plus đang rẻ hơn đối thủ Galaxy S24 Ultra từ 2 - 3 triệu đồng nhưng hiệu năng được đánh giá không hề kém cạnh./.