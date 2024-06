Giá cước vận tải biển tăng vọt

(TBTCO) - Ông Vincent Clerc - CEO Tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk của Đan Mạch cho biết, chi phí vận chuyển container tăng “gần như thẳng đứng” trong tháng qua.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong tuần kết thúc vào ngày 06/06, chỉ số cước vận tải container của Drewry tăng 12% lên 4,716 USD cho mỗi FEU (container 40ft), tức tăng 181% so với cùng kỳ và cao hơn 232% so với mức trung bình năm 2019.

Ví dụ, cước phí trên tuyến Thượng Hải đến Genoa đạt 6,664 USD mỗi FEU, tăng 213% so với một năm trước. Ngoài ra, cước phí trên tuyến Thượng Hải đến New York gần đây đạt 6,463 USD mỗi FEU, tăng khoảng 142% so với cùng kỳ, trong khi cước phí trên tuyến Thượng Hải đến Los Angeles gần đây đạt 5,975 USD mỗi FEU, tăng khoảng 215% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Vincent Clerccho rằng, với tình trạng giá cả tăng mạnh như trên, có thể thúc đẩy thêm nhiều nhà bán lẻ ở phương Tây tìm cách vận ​​chuyển hàng hóa phục vụ mùa mua sắm Giáng sinh với khối lượng lớn hơn và sớm hơn bình thường.

“Ở giai đoạn này, điều thực sự có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu là các nhà bán lẻ tranh nhau đặt đơn hàng nhiều hơn mức họ cần” - ông Vincent Clerc cho biết.

Cũng theo ông Clerc, nếu các nhà bán lẻ để bổ sung hàng tồn kho sớm hơn, họ sẽ rơi vào cảnh tréo ngoe. “Càng cố gắng yêu cầu nhập hàng sớm để tránh nhận hàng trễ, họ lại càng chứng kiến nhiều sự chậm trễ hơn” - ông cảnh báo.

Trong khi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lo lắng lợi nhuận sẽ giảm vì hoạt động vận tải đình trệ, chi phí tăng, thì Maersk dự kiến sẽ đạt lợi nhuận hoạt động này tăng từ 1 tỷ đến 3 tỷ USD, so với dự báo trước đó là lỗ lên đến 2 tỷ USD. Thậm chí trước đầu tháng 5, công ty đã dự báo lỗ hoạt động lên tới 5 tỷ USD./.