(TBTCO) - Thông tin từ Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương, giá dầu thế giới ngày 1/11 giảm, sau khi Trung Quốc xuất xăng và dầu diesel từ kho dự trữ, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Dầu thô Brent giao sau giảm 29 US cent, tương đương 0,4%, xuống 83,43 USD/ thùng, sau khi tăng 6 US cent vào thứ Sáu. Giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm 40 US cent, tương đương 0,5% xuống 83,17 USD, tăng 76 cent vào thứ sáu.

Sự sụt giảm diễn ra sau khi Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng họ đã giải phóng lượng dự trữ của hai loại nhiên liệu này để tăng nguồn cung thị trường và hỗ trợ ổn định giá cả ở một số khu vực.

Chiyoki Chen - nhà phân tích trưởng của Sunward Trading, cho biết: “Đằng sau việc bán ra là việc Trung Quốc giải phóng dự trữ nhiên liệu, điều này phản ánh ý định của Bắc Kinh trong việc ổn định giá dầu, giống như giá than”.

"Ngoài ra, các nhà đầu tư đã chốt lời trước cuộc họp của OPEC+” - ông Chen cho biết. Các nhà đầu tư đang hướng tới vào cuộc họp ngày 4/11 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và các đồng minh của họ - cùng gọi là OPEC+, với các nhà phân tích sẽ bám sát kế hoạch tăng thêm 400.000 thùng/ngày nguồn cung vào tháng 12.

Giá dầu thế giới giảm. Ảnh: T.L

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm vào tuần trước, nhờ quyết định của OPEC+ nhằm duy trì mức tăng sản lượng theo kế hoạch thay vì tăng do lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ bảy kêu gọi các nước sản xuất năng lượng lớn của G20 có công suất dự phòng tăng cường sản xuất để đảm bảo sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn như một phần của nỗ lực rộng lớn nhằm gây áp lực buộc OPEC + tăng nguồn cung dầu.

Nhưng công ty tiếp thị dầu mỏ nhà nước của Iraq, SOMO, cho biết hôm thứ bảy, Iraq thấy rằng không cần phải đưa ra bất kỳ quyết định nào để tăng khả năng sản xuất ngoài những gì đã được lên kế hoạch cho các nước OPEC.

"Các nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục mua sau khi xác nhận quyết định của OPEC+ vào thứ năm"- Hiroyuki Kikukawa - tổng giám đốc nghiên cứu tại Nissan Securities cho biết.

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy giá dầu dự kiến sẽ giữ ở mức gần 80 USD kết thúc năm, do nguồn cung thắt chặt và giá khí đốt cao hơn khuyến khích chuyển sang dầu thô để sử dụng làm nhiên liệu phát điện.

Giá dầu tăng thúc đẩy các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm các giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 10, lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co BKR.N cho biết hôm thứ sáu./.