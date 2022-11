Giá dầu thế giới ngày 15/11 tiếp tục đà đi xuống

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên sáng thứ ba (15/11), sau khi OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu toàn cầu năm 2022 và số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở Trung Quốc - nước tiêu thụ nhiên liệu tại quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Giá dầu thô Brent giảm 39 cent, tương đương 0,4%, xuống 92,75 USD/thùng, sau khi giảm 3% vào thứ Hai. Dầu thô Mỹ ở mức 85,31 USD/thùng, giảm 56 UScent, tương đương 0,7%, sau khi giảm 3,5% trong phiên trước đó.

Ngày 14/11, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2022, viện dẫn những thách thức kinh tế ngày càng lớn, trong đó có lạm phát và lãi suất cao. Đây là lần thứ 5 OPEC hạ dự báo nhu cầu kể từ tháng Tư năm nay.

Trong báo cáo hằng tháng, OPEC nêu rõ nhu cầu dầu mỏ của năm 2022 sẽ tăng 2,55 triệu thùng/ngày, tương đương 2,6%, giảm 100.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

OPEC cho biết nền kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong quý 4/2022.

Giá dầu thế giới ngày 15/11 giảm. Ảnh: T.L

Các rủi ro này bao gồm lạm phát cao, việc các ngân hàng trung ương lớn siết chặt chính sách tiền tệ, tỷ lệ nợ công cao tại nhiều khu vực, thị trường lao động ngày càng thu hẹp và những hạn chế kéo dài của chuỗi cung ứng.

OPEC dự báo năm tới nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng thêm 2,24 triệu thùng/ngày, thấp hơn 100.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. OPEC nhận định bên cạnh những rủi ro, vẫn còn nhiều nhân tố tích cực tác động đến kinh tế.

Sản lượng lọc dầu của các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 10 ở mức 58,62 triệu tấn, theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), tương đương 13,8 triệu thùng mỗi ngày (bpd), chỉ thấp hơn 13,82 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Sản lượng lọc dầu trong 10 tháng đầu năm 2022 là 555,88 triệu tấn, tương đương khoảng 13,35 triệu thùng/ngày, thấp hơn 4,5% so với mức một năm trước do sản lượng giảm trong 8 tháng so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 8./.