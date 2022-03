(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công thương (VITIC), thị trường hạt tiêu trong nước hôm nay 10/3 đi ngang phiên thứ ba liên tiếp ở mức 78.500 - 81.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa chốt mức cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất tại Gia Lai và Đồng Nai.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2022 tăng gần 5% cả về lượng và kim ngạch, nhưng giảm nhẹ 0,2% về giá so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021 cũng giảm 6,6 % về lượng, nhưng tăng 52,3% kim ngạch và giá tăng 63%, đạt 15.784 tấn, tương đương 74,18 triệu USD, giá trung bình 4.700 USD/tấn.

Mỹ là thị trường chủ đạo xuất khẩt hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 35% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước. Đứng sau thị trường chủ đạo là thị trường Đức chiếm 5,9% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Giá hạt tiêu đi ngang phiên thứ ba liên tiếp ở mức 78.500 – 81.000 đồng/kg. Ảnh: T.L

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 14.507 tấn, giảm 8,09% so với tháng trước, nhưng lại tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2/2022 đạt 65,97 triệu USD, giảm 11,07% so với tháng trước và tăng 69,49% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trong tháng 2/2022 sụt giảm cả lượng lẫn giá không chỉ vì trong tháng có ít ngày, mà còn có thêm kỳ nghỉ Tết Âm lịch khá dài.

Hiện đã bước vào thu hoạch vụ mùa mới tại Việt Nam, nên các nhà nhập khẩu muốn chờ đợi nguồn cung dồi dào và giá cả dịu bớt. Dự kiến họ sẽ bắt đầu tăng mua kể từ tháng 4/2022 trở đi, khi Việt Nam vào thu hoạch giai đoạn cuối./.