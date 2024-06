(TBTCO) - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus mới nhất đang được ưu đãi khá mạnh, đặc biệt có loại giảm tới 8 triệu đồng mà vẫn sở hữu trang bị xịn sò.

Giá iPhone 14 Pro Max đang giảm mạnh từ 3 - 5 triệu đồng. Ảnh tư liệu minh họa

Giá iPhone 14 phiên bản 128GB ở mức 16.290.000 đồng

Giá iPhone 14 đang được coi là chiếc iPhone toàn diện có giá bán cực kỳ hấp dẫn, giảm gần 7 triệu cho phiên bản 128GB, chỉ còn từ 16.290.000 đồng.

So với iPhone 15, iPhone 14 sở hữu trang bị xịn chẳng kém, hiệu năng khỏe vẫn đủ để cạnh tranh với Galaxy S24 lại đi kèm mức giá cực hời khiến khách Việt rần rần chốt đơn đầu tháng 6.

Giá iPhone 14 Pro mới nhất

Hiện, số lượng iPhone 14 Pro trên thị trường Việt không còn nhiều nhưng vẫn đang được bán vét kho giá rẻ. Trong đó, phiên bản iPhone 14 Pro 128GB hiếm hoi còn sót lại hiện đang có giá chỉ 23.590.000 đồng.

Mặc dù iPhone 15 Pro đã ra mắt cách đây gần 1 năm nhưng những chiếc iPhone cũ như iPhone 14 Pro vẫn được khách Việt tìm mua vì mang đến trải nghiệm sử dụng tốt với mức giá rẻ hơn nhiều.

Giá iPhone 14 Pro Max giảm mạnh từ 3 - 5 triệu đồng

Đầu tháng 6, giá đập hộp iPhone 14 Pro Max đang được giảm mạnh từ 3 - 5 triệu đồng, cụ thể như sau: iPhone 14 Pro Max - 128GB: 26.590.000 đồng; iPhone 14 Pro Max - 256GB: 27.990.000 đồng; iPhone 14 Pro Max - 512GB: 35.190.000 đồng; iPhone 14 Pro Max - 1TB: 41.790.000 đồng.

Như vậy, so với iPhone 15 Pro Max, giá iPhone 14 Pro Max đang rẻ hơn từ 1 - 2 triệu đồng nhưng so về tính năng thì chẳng kém là bao, vẫn là "kỳ phùng địch thủ" với Galaxy S24 Ultra.

Giá iPhone 14 Plus đang rẻ hơn iPhone 15 Plus từ 3 - 6 triệu đồng

Số lượng iPhone 14 Plus fullbox không còn nhiều nhưng vẫn đang được bán với mức cực kỳ ưu đãi như sau: iPhone 14 Plus - 128GB: 18.990.000 đồng; iPhone 14 Plus - 256GB: 21.990.000 đồng; iPhone 14 Plus - 512GB: 24.990.000 đồng.

Như vậy, giá iPhone 14 Plus đang rẻ hơn iPhone 15 Plus từ 3 - 6 triệu đồng, tính năng xịn vẫn được coi là "kỳ phùng địch thủ" của Galaxy S24 Ultra./.