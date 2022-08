(TBTCO) - Giá lợn hơi hôm nay, ngày 16/8 trên cả nước tăng nhẹ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua và thu mua trong mức 60.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay ngày 16/8: Đồng Nai và Đồng Tháp đồng loạt tăng mạnh 4.000 đồng/kg. Ảnh: Minh họa

Giá lợn hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua và đang giao dịch quanh mức 65.000 - 71.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 71.000 đồng/kg, đây mức cao nhất khu vực hôm nay.

Các tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang tăng 2.000 đồng/kg và lần lượt giao dịch lợn hơi với giá 69.000 và 70.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức thu mua ngày hôm qua.

Giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay biến động nhẹ so với hôm qua, thu mua quanh mức 58.000 - 68.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại Lâm Đồng đang giao dịch lợn hơi tại mức 66.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, Quảng Ngãi lại đang giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không có biến động mới về giá so với ngày hôm qua.

Giá lợn hơi miền Nam hôm nay biến động trái chiều, tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua, tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Tây Ninh và Trà Vinh, hiện đang thu mua lợn hơi với giá 62.000 và 65.000 đồng/kg, lần lượt tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai và Đồng Tháp đồng loạt tăng mạnh 4.000 đồng/kg, lần lượt điều chỉnh giao dịch lên mức 64.000 và 66.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức giá được ghi nhận tại Vũng Tàu là 62.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg./.