Cho thuê tài chính - nhiều ưu điểm song thị trường vẫn ngó lơ

Thị trường cho thuê tài chính vẫn “đi chậm” Theo số liệu từ Hiệp hội Cho thuê tài chính, hiện chỉ có khoảng 4.500 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính, chiếm 0,5% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Do mức độ nhận biết còn hạn chế, nên quy mô dư nợ của lĩnh vực này còn hạn chế, đạt gần 40,7 nghìn tỷ đồng tính đến cuối quý I/2025, chưa đầy 0,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Hiện Việt Nam có 10 công ty cho thuê tài chính, trong đó chỉ 8 công ty đang hoạt động. Dữ liệu của phóng viên cũng cho thấy, dư nợ của một số công ty cho thuê tài chính lớn ở mức khá khiêm tốn so với các hình thức khác. Đơn cử, năm 2024, Vietcombank Leasing có quy mô dư nợ cho thuê tài chính với 7.094 tỷ đồng, tăng 17%. Sacombank Leasing là 5.573 tỷ đồng, tăng 20,2%; BSL (BIDV - SuMi TRUST) với 5.638 tỷ đồng, tăng 22,2%. Dù tăng trưởng tín dụng cao 29%, ACB Leasing chỉ đạt dư nợ 2.262 tỷ đồng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Đáng chú ý, VietinBank Leasing sụt giảm dư nợ 14,2% còn 4.639 tỷ đồng. Xét về chất lượng tín dụng, ACB Leasing cải thiện tỷ lệ nợ xấu từ 2,13% xuống còn 1,5%. Sacombank Leasing và VietinBank Leasing có tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 2,08% và 2,54%, đều tăng so với năm trước.