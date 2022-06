(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Bộ Công thương (VITIC), giá gạo nguyên liệu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giảm nhẹ.

Hiện giá gạo NL IR 504 ở mức 8.150 - 8.200 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.700 - 8.800 đồng/kg. Tấm IR 504 8.600 đồng/kg; cám khô 8.800 đồng/kg.

Tại thị trường An Giang, giá lúa gạo ổn định, giá nếp An Giang khô ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; nếp Long An (khô) 7.700 đồng/kg; lúa IR 50404 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa đài thơm 8 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 5.600 - 5.700 đồng/kg; nàng hoa 9 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nhật 8.000 - 8.500 đ/kg; lúa IR 50404 6.500 đồng/kg. Gạo thường 11.500 - 12.500 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 8/6: Gạo nguyên liệu giảm. Ảnh: T.L

Số liệu thống kê cho thấy, 5 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt 2,86 triệu tấn, thu về 1,39 tỷ USD, tăng 10,3% về khối lượng nhưng giảm 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm với 41,9% thị phần. Giai đoạn này, xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 915.500 tấn và 422,2 triệu USD, tăng 28,3% về khối lượng và tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình xuất khẩu gạo, hiện giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định. Hiện gạo 5% tấm ở mức 423 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 403 USD/tấn; gạo 100% tấm 378 USD/tấn; gạo Jasmine 528 - 532 USD/tấn./.