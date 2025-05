Giá vàng hôm nay (25/5): Vàng miếng SJC tăng trở lại vùng giá “đỉnh”

Giá vàng thế giới sáng nay dừng tại mốc của phiên trước do thị trường trong ngày nghỉ lễ. Trong nước, vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng mạnh. Hiện giá vàng miếng SJC đã trở lại mốc giá 121 triệu đồng/lượng - mức “đỉnh” từng đạt trước đó, vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng.

Sáng 25/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp bán ra tại mốc 121 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:42:27 sáng 25/05, giá vàng giao ngay trên Kitco dừng tại mốc 3,357 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá tương đương khoảng 104,313 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 25/4, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu đang niêm yết tại mốc 119 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra mức 121 triệu đồng/lượng. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 1 triệu đồng so với các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hiện hầu hết các thương hiệu cũng điều chỉnh tăng cả giá mua và bán. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 9999 tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán lên lần lượt 113,5 triệu đồng/lượng và 116 triệu đồng/lượng.

DOJI tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh tăng giá mua thêm 1 triệu đồng và giá bán thêm 500.000 đồng lên 113,5 triệu đồng/lượng và 116 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 113 triệu đồng/lượng và bán ra 116 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả chiều mua và bán.

Dự báo

Chỉ trong tuần qua, giá vàng đã tăng tổng cộng 5,1%. Daniel Pavilonis, chuyên gia từ RJO Futures, nhận định nếu vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce, giá vàng có thể leo lên 3.800 USD/ounce.s

David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation cho biết đồng USD yếu tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên ông khuyến nghị giới đầu tư cần thận trọng do động lượng hiện tại khá trung lập và giá vàng có thể biến động theo cả hai hướng.

“Với việc đồng USD vẫn chịu áp lực, và khi giới đầu tư tránh xa trái phiếu Mỹ do lo ngại nợ công quá mức, vẫn có lý do thuyết phục để nắm giữ vàng như một tài sản an toàn. Tuy nhiên, như nhiều lần trong quá khứ, một câu chuyện hay không đồng nghĩa với sự đảm bảo. Khả năng giá vàng điều chỉnh sâu hơn vẫn không thể loại trừ”, ông nói.

Một số nhà phân tích lưu ý kỳ nghỉ lễ Memorial Day của Mỹ có thể giúp giảm căng thẳng trên thị trường toàn cầu, tạo ra áp lực chốt lời ngắn hạn đối với vàng./.